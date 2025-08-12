Κοζάνη: 48χρονος άντρας απειλούσε να πέσει στο κενό στα Κάστρα Σερβίων
O 48ρονος πείστηκε τελικά να κατέβει και μεταφέρεται στο Αστυνομικό Μέγαρο Κοζάνης
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές στην Κοζάνη νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι καθώς ένας άντρας απειλούσε να αυτοκτονήσει.
Όπως αναφέρει το Kozanimedia.gr, πρόκεται για 48χρονο ο οποίος απειλούσε, μετά τις 12 το μεσημέρι της Τρίτης, να πέσει από τα Κάστρα Σερβίων.
Στο σημείο βρέθηκαν περιπολικά της Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Λίγο αργότερα και με τη συνδρομή συγγενικών του προσώπων ο 48χρονος πείστηκε να κατεβεί.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο εν λόγω άντρας, τα κίνητρα του οποίου για τη συγκεκριμένη κίνηση είναι άγνωστα, μεταφέρεται στο Αστυνομικό Μέγαρο Κοζάνης.
