Σοφία Σεϊρλή: Πνίγηκε την ίδια μέρα με τον γιο του Οδυσσέα Σταμούλη

Τραγικό ήταν το φινάλε που επιφύλασσε η μοίρα για την καταξιωμένη ηθοποιό Σοφία Σεϊρλή, που πνίγηκε σε ηλικία 77 ετών ενώ κολυμπούσε σε παραλία στους Φούρνους Ικαρίας.

Τραγική ειρωνεία είναι ότι πριν από δυο χρόνια την ίδια ημέρα είχε χάσει τη ζωή του στους Φούρνους Ικαρίας και ο γιος του ηθοποιού Οδυσσέα Σταμούλη.

Το σκληρό παιχνίδι της μοίρας που επεφύλασσε η μοίρα για την γνωστή ηθοποιό ξετύλιξε ρεπορτάζ του Star, στο οποίο όπως αναφέρεται η Σοφία Σεϊρλή πνίγηκε στο ίδιο νησί και την ίδια ημερομηνία, όπως ο ανήλικος γιος του Οδυσσέα Σταμούλη πριν από δύο χρόνια, στις 10 Αυγούστου του 2023.

Το 11χρονο αγόρι έκανε διακοπές μαζί με τη μητέρα του που είχε ξενοδοχείο στο νησί. Βγήκε για παιχνίδι και μπάνιο σε γνώριμα μέρη. Άργησε να επιστρέψει, η μητέρα του ανησυχούσε και ενημέρωσε τις αρχές, ενώ τον έψαχνε γυρνώντας στο νησί με τη φωτογραφία του.

Λίγο αργότερα δύτες βρήκαν το παιδί νεκρό. Μπλέχτηκε σε δίχτυα και πνίγηκε. Η τραγωδία είχε σοκάρει τον καλλιτεχνικό κόσμο καθώς πολλοί γνώριζαν τον μοναχογιό του συναδέλφου τους Οδυσσέα Σταμούλη.

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο για τον θάνατο της Σοφίας Σεϊρλή

Η είδηση του θανάτου της Σοφίας Σεϊρλή σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο, καθώς ήταν από τα πιο αγαπητά πρόσωπα της υποκριτικής τέχνης.

Αργά το βράδυ της Κυριακής άρχισε να γίνεται γνωστό το άσχημο μαντάτο, ότι η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή έφυγε από τη ζωή κάνοντας αυτό που αγαπούσε πιο πολύ... κολυμπώντας.

Σύμφωνα με το Star, η ηθοποιός δεν ήταν πολλές μέρες που είχε πάει στο νησί. Είχε πάει για κολύμπι στην παραλία Καμάρι. Η ηθοποιός ανοίχτηκε στα βαθιά γιατί ήθελε να φθάσει μέχρι το νησάκι του Αγίου Μηνά. Όμως, τα ρέματα την παρέσυραν.

Μια φίλη της ανησύχησε όταν δεν επέστρεψε και ενημέρωσε τις αρχές.

Σε ανάρτησή της, η ηθοποιός Κατερίνα Μαραγκού αποκαλύπτει ότι είχε μιλήσει με την Σοφία Σεϊρλή το πρωί. Της είχε πει να μην πάει στην συγκεκριμένη παραλία, όμως εκείνη δεν την άκουσε.

Έφτασε τρεις φορές κοντά στον γάμο αλλά δεν παντρεύτηκε ποτέ

Η ταλαντούχα ηθοποιός έφθασε τρεις φορές κοντά στο γάμο, όμως δεν παντρεύτηκε ποτέ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που από το δελτίο ειδήσεων του Star. Για δύο χρόνια έζησε ένα θυελλώδη έρωτα με τον Γάλλο σταρ Μισέλ Πικολί.

«Πιτσιρίκα εγώ τότε, ο ένας εδώ και ο άλλος εκεί.... κράτησε στο σύνολο δύο χρόνια. Όταν μου είπε να πάω στο Παρίσι είχα πρεμιέρα στο Θεσσαλικό θέατρο και δεν πήγα» είχε αναφέρει η ταλαντούχα ηθοποιός.

