Σοφία Σεϊρλή: Πνίγηκε την ίδια μέρα με τον γιο του Οδυσσέα Σταμούλη

Τραγικό φινάλε για την καταξιωμένη ηθοποιό

Newsbomb

Σοφία Σεϊρλή: Πνίγηκε την ίδια μέρα με τον γιο του Οδυσσέα Σταμούλη
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τραγικό ήταν το φινάλε που επιφύλασσε η μοίρα για την καταξιωμένη ηθοποιό Σοφία Σεϊρλή, που πνίγηκε σε ηλικία 77 ετών ενώ κολυμπούσε σε παραλία στους Φούρνους Ικαρίας.

Τραγική ειρωνεία είναι ότι πριν από δυο χρόνια την ίδια ημέρα είχε χάσει τη ζωή του στους Φούρνους Ικαρίας και ο γιος του ηθοποιού Οδυσσέα Σταμούλη.

Το σκληρό παιχνίδι της μοίρας που επεφύλασσε η μοίρα για την γνωστή ηθοποιό ξετύλιξε ρεπορτάζ του Star, στο οποίο όπως αναφέρεται η Σοφία Σεϊρλή πνίγηκε στο ίδιο νησί και την ίδια ημερομηνία, όπως ο ανήλικος γιος του Οδυσσέα Σταμούλη πριν από δύο χρόνια, στις 10 Αυγούστου του 2023.

Το 11χρονο αγόρι έκανε διακοπές μαζί με τη μητέρα του που είχε ξενοδοχείο στο νησί. Βγήκε για παιχνίδι και μπάνιο σε γνώριμα μέρη. Άργησε να επιστρέψει, η μητέρα του ανησυχούσε και ενημέρωσε τις αρχές, ενώ τον έψαχνε γυρνώντας στο νησί με τη φωτογραφία του.

Λίγο αργότερα δύτες βρήκαν το παιδί νεκρό. Μπλέχτηκε σε δίχτυα και πνίγηκε. Η τραγωδία είχε σοκάρει τον καλλιτεχνικό κόσμο καθώς πολλοί γνώριζαν τον μοναχογιό του συναδέλφου τους Οδυσσέα Σταμούλη.

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο για τον θάνατο της Σοφίας Σεϊρλή

Η είδηση του θανάτου της Σοφίας Σεϊρλή σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο, καθώς ήταν από τα πιο αγαπητά πρόσωπα της υποκριτικής τέχνης.

Αργά το βράδυ της Κυριακής άρχισε να γίνεται γνωστό το άσχημο μαντάτο, ότι η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή έφυγε από τη ζωή κάνοντας αυτό που αγαπούσε πιο πολύ... κολυμπώντας.

Σύμφωνα με το Star, η ηθοποιός δεν ήταν πολλές μέρες που είχε πάει στο νησί. Είχε πάει για κολύμπι στην παραλία Καμάρι. Η ηθοποιός ανοίχτηκε στα βαθιά γιατί ήθελε να φθάσει μέχρι το νησάκι του Αγίου Μηνά. Όμως, τα ρέματα την παρέσυραν.

Μια φίλη της ανησύχησε όταν δεν επέστρεψε και ενημέρωσε τις αρχές.

Σε ανάρτησή της, η ηθοποιός Κατερίνα Μαραγκού αποκαλύπτει ότι είχε μιλήσει με την Σοφία Σεϊρλή το πρωί. Της είχε πει να μην πάει στην συγκεκριμένη παραλία, όμως εκείνη δεν την άκουσε.

Έφτασε τρεις φορές κοντά στον γάμο αλλά δεν παντρεύτηκε ποτέ

Η ταλαντούχα ηθοποιός έφθασε τρεις φορές κοντά στο γάμο, όμως δεν παντρεύτηκε ποτέ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που από το δελτίο ειδήσεων του Star. Για δύο χρόνια έζησε ένα θυελλώδη έρωτα με τον Γάλλο σταρ Μισέλ Πικολί.

«Πιτσιρίκα εγώ τότε, ο ένας εδώ και ο άλλος εκεί.... κράτησε στο σύνολο δύο χρόνια. Όταν μου είπε να πάω στο Παρίσι είχα πρεμιέρα στο Θεσσαλικό θέατρο και δεν πήγα» είχε αναφέρει η ταλαντούχα ηθοποιός.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας - 112 για εκκένωση προς Μεσολόγγι

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Ibiza Final Boss: O τύπος που έγινε διάσημος σε 24 ώρες και τώρα βγάζει 40.000 λίρες την ημέρα

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανική βλάβη στο «Ιονίς» - Πλέει ακυβέρνητο μεταξύ Κέας και Μακρονήσου

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Το ενδεχόμενο εμπρησμών σε Αιτωλοακαρνανία και Ήπειρο εξετάζουν Πυροσβεστική και ΕΛ.ΑΣ

15:37WHAT THE FACT

Κέρματα των 2 ευρώ με αξία €2.900

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε δίπλα σε πολυκατοικία στην Ανθούπολη

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: 48χρονος άντρας απειλούσε να πέσει στο κενό στα Κάστρα Σερβίων

15:24LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόρενς: «Δεν ήθελα να ξυρίσει το κεφάλι της η Εμα Στόουν»

15:20ΚΟΣΜΟΣ

Το Νεπάλ προσφέρει δωρεάν αναρρίχηση σε 97 βουνά των Ιμαλαΐων, για να μειωθεί ο τουρισμός στο Έβερεστ όπου κάθε ορειβάτης θα πληρώνει $15.000

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Σε «πορτοκαλί» συναγερμό και την Τετάρτη (13/8) η χώρα  - Οι Περιφέρειες που κινδυνεύουν περισσότερο

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Ένα ρεκόρ για τη Μελόνι - 1.024 ημέρες πρωθυπουργός, η 4η μακροβιότερη από το 1945

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Σεϊρλή: Πνίγηκε την ίδια μέρα με τον γιο του Οδυσσέα Σταμούλη

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Χίο - Μήνυμα του 112 για εκκένωση προς Βολισσό

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Ακόμη ένας πνιγμός στην Κρήτη: Νεκρός ηλικιωμένος στην παραλία του Τσούτσουρα

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέα παιδική χαρά στον Δήμο Αλίμου - Κονδύλης: «Το παιδί είναι το μόνιμο σημείο της προσοχής μας»

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Άγιο Στέφανο - Στη μάχη και εναέρια μέσα

14:51LIFESTYLE

Βαλέρια Χοψονίδου: Η πρώτη ανάρτηση μετά την γέννηση του γιου της

14:45LIFESTYLE

Η Πενέλοπε Κρουζ ξεσήκωσε το κοινό σε συναυλία του Bad Bunny με τον Χαβιέρ Μπαρδέμ στο πλευρό της - Δείτε βίντεο

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Πώς «βλέπουν» ο ένας τον άλλον φάλαινες και δελφίνια - Ένα επιστημονικό συμπέρασμα

14:40TRAVEL

Οι «Παναγίες του Αιγαίου» που είναι αφιερωμένες στην «Κοίμηση της Θεοτόκου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:51LIFESTYLE

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Κόλαφος» σε παράστασή του στα Χανιά - «Ντροπή τους! Δεν χρειάζεται να ξανάρθουμε»

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανική βλάβη στο «Ιονίς» - Πλέει ακυβέρνητο μεταξύ Κέας και Μακρονήσου

14:35ΕΛΛΑΔΑ

Καίγονται σπίτια στον Αγαλά στη Ζάκυνθο: 112 για 17 οικισμούς στην Πάτρα - Φωτιές σε Άρτα, Πρέβεζα, Βόνιτσα, Άγιο Στέφανο, Χίο

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Άγιο Στέφανο - Στη μάχη και εναέρια μέσα

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Σεϊρλή: Πνίγηκε την ίδια μέρα με τον γιο του Οδυσσέα Σταμούλη

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

12:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σοφία Σεϊρλή: Η ειρωνεία της τύχης για την αδικοχαμένη ηθοποιό

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Βιασμός 10χρονης στη Θεσσαλονίκη - Μπαλάσκας για την μάνα: «Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένη» - Ο εφιάλτης που ζούσε το παιδί

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Ιλινόις: Φρίκη με δασκάλα που βίασε 11χρονο μαθητή της - Πώς τον παγίδευσε στα «δίχτυα» της

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Ουρές χιλιομέτρων στην Ε.Ο Αθηνών-Κορίνθου - Μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη ετοιμάζεται για πόλεμο: Οι αμυντικές βιομηχανίες επεκτείνονται με τριπλάσια ταχύτητα - Ανάλυση των Financial Times

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Σε «πορτοκαλί» συναγερμό και την Τετάρτη (13/8) η χώρα  - Οι Περιφέρειες που κινδυνεύουν περισσότερο

12:48ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Ποια είναι η «διάδοχος» του Κιμ Γιονγκ Ουν - Από το χέρι του μπαμπά στο προσκήνιο της εξουσίας

10:28LIFESTYLE

Γωγώ Τσαμπά: Άγριος καβγάς σε πανηγύρι που τραγουδούσε - «Αν δεν σταματήσετε, θα φύγω», φώναζε - Βίντεο

11:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών: Συνελήφθη 25χρονος - Αναζητείται γνωστός τράπερ

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Μαρκ Ζάκερμπεργκ: «Έχει καταλάβει τη Σίλικον Βάλεϊ σαν να παίζει... Μοnopoly» - Έξαλλοι οι γείτονες με τον «Μr Facebook»

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Πρέβεζα - Μήνυμα του 112 για εκκένωση

15:37WHAT THE FACT

Κέρματα των 2 ευρώ με αξία €2.900

14:14ΦΑΡΜΑΚΟ

Ειδικοί προειδοποιούν για φάρμακα απώλειας βάρους με GLP-1: Σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκληθεί αφυδάτωση με ακραίο κίνδυνο για επιληπτικό επεισόδιο

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε πολυκατοικία στην Πάτρα - Αναφορές για εγκλωβισμένους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ