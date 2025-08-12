Ακόμη ένας πνιγμός στην Κρήτη: Νεκρός ηλικιωμένος στην παραλία του Τσούτσουρα

Ακόμη μία τραγωδία σημειώθηκε σε παραλία της Κρήτης, αυτή τη φορά στον Τσούτσουρα Ηρακλείου, το μεσημέρι της Τρίτης 12 Αυγούστου, όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας άνω των 90 ετών εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θάλασσα.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ενώ λουόμενοι προσπάθησαν να τον επαναφέρουν με καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), μέχρι να φτάσει στο σημείο το ασθενοφόρο.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

