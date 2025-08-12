Ουρές χιλιομέτρων στην Ε.Ο Αθηνών-Κορίνθου - Μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς

Μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Κόρινθο καθώς παρέμεινε κλειστό για αρκετή ώρα μετά από εκτροπή φορτηγού.

Η ΕΛ.ΑΣ. σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση έδωσε στην κυκλοφορία τις δύο δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας ενώ παραμένει κλειστή η αριστερή.

Οι οδηγοί που κινούνται επί της Ε.Ο Αθηνών – Κορίνθου βρίσκονται αντιμέτωποι με μεγάλη ταλαιπωρία καθώς αναγκάστηκαν να παραμείνουν για περισσότερες από δύο ώρες κινούμενοι με χαμηλές ταχύτητες και κάτω από τον καυτό ήλιο.

Η κατάσταση στο σημείο το μεσημέρι της Τρίτης:

Υπενθυμίζεται ότι η κυκλοφοριακή συμφόρηση προκλήθηκε εξαιτίας φορτηγού που εξετράπη της πορείας του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στο ύψος των διοδίων της Ελευσίνας.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά

