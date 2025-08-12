Ουρές χιλιομέτρων στην Ε.Ο Αθηνών-Κορίνθου - Μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς

Δόθηκαν στην κυκλοφορία οι δύο δεξιές λωρίδες - Οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες

Newsbomb

Ουρές χιλιομέτρων στην Ε.Ο Αθηνών-Κορίνθου - Μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Κόρινθο καθώς παρέμεινε κλειστό για αρκετή ώρα μετά από εκτροπή φορτηγού.

Η ΕΛ.ΑΣ. σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση έδωσε στην κυκλοφορία τις δύο δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας ενώ παραμένει κλειστή η αριστερή.

Οι οδηγοί που κινούνται επί της Ε.Ο Αθηνών – Κορίνθου βρίσκονται αντιμέτωποι με μεγάλη ταλαιπωρία καθώς αναγκάστηκαν να παραμείνουν για περισσότερες από δύο ώρες κινούμενοι με χαμηλές ταχύτητες και κάτω από τον καυτό ήλιο.

Η κατάσταση στο σημείο το μεσημέρι της Τρίτης:

kinisi-eleusina.jpg

Υπενθυμίζεται ότι η κυκλοφοριακή συμφόρηση προκλήθηκε εξαιτίας φορτηγού που εξετράπη της πορείας του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στο ύψος των διοδίων της Ελευσίνας.

0103
0203
0303

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας - 112 για εκκένωση προς Μεσολόγγι

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Ibiza Final Boss: O τύπος που έγινε διάσημος σε 24 ώρες και τώρα βγάζει 40.000 λίρες την ημέρα

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανική βλάβη στο «Ιονίς» - Πλέει ακυβέρνητο μεταξύ Κέας και Μακρονήσου

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Το ενδεχόμενο εμπρησμών σε Αιτωλοακαρνανία και Ήπειρο εξετάζουν Πυροσβεστική και ΕΛ.ΑΣ

15:37WHAT THE FACT

Κέρματα των 2 ευρώ με αξία €2.900

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε δίπλα σε πολυκατοικία στην Ανθούπολη

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: 48χρονος άντρας απειλούσε να πέσει στο κενό στα Κάστρα Σερβίων

15:24LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόρενς: «Δεν ήθελα να ξυρίσει το κεφάλι της η Εμα Στόουν»

15:20ΚΟΣΜΟΣ

Το Νεπάλ προσφέρει δωρεάν αναρρίχηση σε 97 βουνά των Ιμαλαΐων, για να μειωθεί ο τουρισμός στο Έβερεστ όπου κάθε ορειβάτης θα πληρώνει $15.000

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Σε «πορτοκαλί» συναγερμό και την Τετάρτη (13/8) η χώρα  - Οι Περιφέρειες που κινδυνεύουν περισσότερο

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Ένα ρεκόρ για τη Μελόνι - 1.024 ημέρες πρωθυπουργός, η 4η μακροβιότερη από το 1945

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Σεϊρλή: Πνίγηκε την ίδια μέρα με τον γιο του Οδυσσέα Σταμούλη

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Χίο - Μήνυμα του 112 για εκκένωση προς Βολισσό

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Ακόμη ένας πνιγμός στην Κρήτη: Νεκρός ηλικιωμένος στην παραλία του Τσούτσουρα

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέα παιδική χαρά στον Δήμο Αλίμου - Κονδύλης: «Το παιδί είναι το μόνιμο σημείο της προσοχής μας»

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Άγιο Στέφανο - Στη μάχη και εναέρια μέσα

14:51LIFESTYLE

Βαλέρια Χοψονίδου: Η πρώτη ανάρτηση μετά την γέννηση του γιου της

14:45LIFESTYLE

Η Πενέλοπε Κρουζ ξεσήκωσε το κοινό σε συναυλία του Bad Bunny με τον Χαβιέρ Μπαρδέμ στο πλευρό της - Δείτε βίντεο

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Πώς «βλέπουν» ο ένας τον άλλον φάλαινες και δελφίνια - Ένα επιστημονικό συμπέρασμα

14:40TRAVEL

Οι «Παναγίες του Αιγαίου» που είναι αφιερωμένες στην «Κοίμηση της Θεοτόκου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:51LIFESTYLE

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Κόλαφος» σε παράστασή του στα Χανιά - «Ντροπή τους! Δεν χρειάζεται να ξανάρθουμε»

14:35ΕΛΛΑΔΑ

Καίγονται σπίτια στον Αγαλά στη Ζάκυνθο: 112 για 17 οικισμούς στην Πάτρα - Φωτιές σε Άρτα, Πρέβεζα, Βόνιτσα, Άγιο Στέφανο, Χίο

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανική βλάβη στο «Ιονίς» - Πλέει ακυβέρνητο μεταξύ Κέας και Μακρονήσου

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Άγιο Στέφανο - Στη μάχη και εναέρια μέσα

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Σεϊρλή: Πνίγηκε την ίδια μέρα με τον γιο του Οδυσσέα Σταμούλη

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Ιλινόις: Φρίκη με δασκάλα που βίασε 11χρονο μαθητή της - Πώς τον παγίδευσε στα «δίχτυα» της

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Βιασμός 10χρονης στη Θεσσαλονίκη - Μπαλάσκας για την μάνα: «Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένη» - Ο εφιάλτης που ζούσε το παιδί

10:28LIFESTYLE

Γωγώ Τσαμπά: Άγριος καβγάς σε πανηγύρι που τραγουδούσε - «Αν δεν σταματήσετε, θα φύγω», φώναζε - Βίντεο

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη: Σπάνια ψηφιδωτή επιγραφή αφιερωμένη στον αυτοκράτορα Ιουστινιανό

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Σε «πορτοκαλί» συναγερμό και την Τετάρτη (13/8) η χώρα  - Οι Περιφέρειες που κινδυνεύουν περισσότερο

12:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σοφία Σεϊρλή: Η ειρωνεία της τύχης για την αδικοχαμένη ηθοποιό

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη ετοιμάζεται για πόλεμο: Οι αμυντικές βιομηχανίες επεκτείνονται με τριπλάσια ταχύτητα - Ανάλυση των Financial Times

11:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών: Συνελήφθη 25χρονος - Αναζητείται γνωστός τράπερ

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε πολυκατοικία στην Πάτρα - Αναφορές για εγκλωβισμένους

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Πρέβεζα - Μήνυμα του 112 για εκκένωση

15:20ΚΟΣΜΟΣ

Το Νεπάλ προσφέρει δωρεάν αναρρίχηση σε 97 βουνά των Ιμαλαΐων, για να μειωθεί ο τουρισμός στο Έβερεστ όπου κάθε ορειβάτης θα πληρώνει $15.000

15:37WHAT THE FACT

Κέρματα των 2 ευρώ με αξία €2.900

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Μαρκ Ζάκερμπεργκ: «Έχει καταλάβει τη Σίλικον Βάλεϊ σαν να παίζει... Μοnopoly» - Έξαλλοι οι γείτονες με τον «Μr Facebook»

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Ουρές χιλιομέτρων στην Ε.Ο Αθηνών-Κορίνθου - Μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ