Τροχαίο ατύχημα με εκτροπή φορτηγού στην Αθηνών - Κορίνθου στο ύψος των διοδίων της Ελευσίνας
Οι αρχές βρίσκονται στο σημείο για την απομάκρυνση του οχήματος και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 12 Αυγούστου στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, όταν ένα φορτηγό εξετράπη της πορείας του υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες στο ύψος των διοδίων της Ελευσίνας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.
Οι αρχές βρίσκονται στο σημείο για την απομάκρυνση του οχήματος και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
Ως εκ τούτου σημειώνονται καθυστερήσεις στο σημείο.
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση ο οδηγός του φορτηγού έχει τραυματιστεί ελαφρά.
