Παπάγου: Με συρματόσχοινα απομακρύνουν το λεωφορείο που έπεσε σε σπίτι

«Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν σεισμός, πολύ δυνατός ήχος και τρανταχτήκαμε πάρα πολύ και βγαίνουμε έξω και βλέπουμε το λεωφορείο ότι είχε πέσει και στο αμάξι και στο σπίτι», ανέφερε κάτοικος της περιοχής 

Παπάγου: Με συρματόσχοινα απομακρύνουν το λεωφορείο που έπεσε σε σπίτι
Με συρματόσχοινο προσπαθούν οι Αρμόδιες Αρχές να απομακρύνουν το λεωφορείο της συγκοινωνιακής γραμμής 409 που έπεσε σε διώροφο σπίτι στην περιοχή του Παπάγου, το απόγευμα της Δευτέρας 18 Αυγούστου.

Σύμφωνα με πληροφορίες το λεωφορείο ήταν σταθμευμένο τον τερματικό σταθμό της πλατείας Κονίτσης, ωστόσο κύλησε προς τα κάτω για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το όχημα να προσκρούσει σε πολυκατοικία και να προκαλέσει σοβαρές υλικές ζημιές στο ισόγειο, σε ένα από τα διαμερίσματα του πρώτου ορόφου αλλά και στο σταθμευμένο όχημα που βρίσκεται στο σημείο, χωρίς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.

Παράλληλα, διεκόπη για προληπτικούς λόγους και η παροχή φυσικού αερίου, προκειμένου να γίνει επισκευή των σωληνώσεων, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αντίστοιχο περιστατικό ενώ δήλωσαν ότι την προηγούμενη φορά είχε λυθεί το χειρόφρενο και μένει να διαπιστωθεί αν κάτι τέτοιο έγινε και σε αυτή την περίπτωση.

«Σαν βόμβα ήταν. Βγαίνω έξω να δω τι έχει γίνει στο μπαλκόνι και τότε είδα το λεωφορείο. Δηλαδή αν δεν ήταν το μπάρμπεκιου θα μου γκρέμιζε και κανένα τοίχο. Ακούσαμε ένα θόρυβο, καταρχήν τραντάχτηκε όλο το οίκημα, βγήκαμε έξω να δούμε τι έγινε, είδαμε το λεωφορείο για τρίτη φορά πάνω στο σπίτι.
Προφανώς λύθηκε το χειρόφρενο από ότι μας είπε ο οδηγός.

Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν σεισμός, πολύ δυνατός ήχος και τρανταχτήκαμε πάρα πολύ και βγαίνουμε έξω και βλέπουμε το λεωφορείο ότι είχε πέσει και στο αμάξι και στο σπίτι».

