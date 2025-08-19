Λεωφορείο του ΟΑΣΑ έπεσε σε πολυκατοικία στου Παπάγου

Λεωφορείο έπεσε πάνω σε πολυκατοικία στου Παπάγου το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το ατύχημα συνέβη όταν το λεωφορείο, που ήταν σταθμευμένο στην πλατεία Κονίτσης, άρχισε να κυλά στον κατηφορικό δρόμο μέχρι που κατέληξε πάνω σε πολυκατοικία και ένα σταθμευμένο όχημα.

Από την πρόσκρουση σημειώθηκαν υλικές ζημιές στο ισόγειο και τον 1ο όροφο του κτηρίου καθώς και στο παρκαρισμένο ΙΧ. Ένοικος του κτηρίου περιέγραψε στην ΕΡΤ πως «ο οδηγός μας είπε ότι έβαλε χειρόφρενο αλλά αυτό λύθηκε».

Σύμφωνα με τον ίδιο η πρόσκρουση ήταν τόσο ισχυρή ώστε «νομίσαμε ότι γίνεται σεισμός»