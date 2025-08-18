Λεωφορείο προσέκρουσε σε σπίτι στην περιοχή του Παπάγου

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 18 Αυγούστου, όταν λεωφορείο της συγκοινωνιακής γραμμής 409 προσέκρουσε σε κατοικία στην περιοχή του Παπάγου στο τέρμα στην πλατεία Κονίτσης.

Από τη σύγκρουση σημειώθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να προκληθεί τραυματισμός, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ. Η Τροχαία πραγματοποιεί έρευνες για τις λεπτομέρειες του ατυχήματος.

Πηγή Φωτογραφιών: ΕΡΤ