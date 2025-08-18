Λεωφορείο προσέκρουσε σε σπίτι στην περιοχή του Παπάγου
Η Τροχαία πραγματοποιεί έρευνες για τις λεπτομέρειες του ατυχήματος - Από τη σύγκρουση σημειώθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 18 Αυγούστου, όταν λεωφορείο της συγκοινωνιακής γραμμής 409 προσέκρουσε σε κατοικία στην περιοχή του Παπάγου στο τέρμα στην πλατεία Κονίτσης.
Από τη σύγκρουση σημειώθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να προκληθεί τραυματισμός, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ. Η Τροχαία πραγματοποιεί έρευνες για τις λεπτομέρειες του ατυχήματος.
Πηγή Φωτογραφιών: ΕΡΤ
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:36 ∙ WHAT THE FACT
Νέα έρευνα: Οι πιο κοντοί άνδρες ζουν περισσότερα χρόνια από τους ψηλούς
21:48 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Μεταγραφές: Στην Ελλάδα για την ΑΕΚ ο Μάρκο Πετσάρσκι
21:39 ∙ ΕΛΛΑΔΑ