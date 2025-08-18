Ανατροπή νταλίκας έξω από την Λάρισα - Άγιο είχε ο οδηγός που κατάφερε να απεγκλωβιστεί

Ένα σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 18 Αυγούστου, όταν νταλίκα εξετράπη της πορείας της και ντεραπάρισε έξω από τη Λάρισα στον δρόμο προς Φάρσαλα μεταξύ των Νέων Καρυών και του Ζαππείου.

Η νταλίκα ανετράπη υπό άγνωστες ακόμη συνθήκες, ωστόσο ο οδηγός παρά το γεγονός πως το όχημα αναποδογύρισε κατάφερε μόνος του να απεγκλωβιστεί και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, κυρίως για προληπτικούς λόγους, όπως αναφέρει το onlarissa.gr.