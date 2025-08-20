Βγαίνει το συρματόπλεγμα από την Πορτάρα - Ο Δήμος Νάξου κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα

Νέες διαστάσεις λαμβάνει το περιστατικό που σημειώθηκε τη Δευτέρα 4 Αυγούστου, στην Πορτάρα της Νάξου, όπου τοποθετήθηκε συρματόπλεγμα περιμετρικά του μνημείου, προκαλώντας την αντίδραση του Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Δημήτρη Λιανού.

To σήριαλ είχε ξεκινήσει μετά τις αντιδράσεις για τον τουρίστα που σήκωσε μάρμαρο στην Πορτάρα.

Ο Δήμος Νάξου κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα, όπως αναφέρει το cyclades24.gr.

«Ημέρα δικαίωσης για την τοπική κοινωνία και τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Δημήτρης Λιανός τη δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου, με την οποία γίνεται δεκτή η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε ο Δήμος. Το δικαστήριο διέταξε την απομάκρυνση της πρόχειρης περίφραξης με συρματόπλεγμα που τοποθετήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού του Απόλλωνα στα Παλάτια, έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο Δήμαρχος, σε εκτενή ανάρτησή του, υπενθύμισε το ιστορικό της υπόθεσης: από το περιστατικό της 29ης Ιουλίου, όταν άγνωστος εντοπίστηκε να ανασηκώνει μάρμαρο, έως την αυθαίρετη τοποθέτηση συρματοπλέγματος από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων στις 4 Αυγούστου χωρίς εγκρίσεις, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Δήμου, των δημοτών και των επισκεπτών. Όπως τόνισε, η προσφυγή στη δικαιοσύνη αποφασίστηκε ομόφωνα από τα συλλογικά όργανα της δημοτικής πλειοψηφίας, οδηγώντας τελικά στη δικαστική δικαίωση.

«Είναι ευχάριστο ότι, μετά από όλα αυτά τα δυσάρεστα γεγονότα, το Υπουργείο Πολιτισμού αναγκάστηκε να ευθυγραμμιστεί με το δίκαιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και να εκπονήσει σχετική μελέτη για την περίφραξη του μνημείου», σημείωσε ο Δήμαρχος, προσθέτοντας πως απαιτούνται περαιτέρω ουσιαστικά βήματα, όπως η θέσπιση εισιτηρίου για την αυτοχρηματοδότηση της συντήρησης και φύλαξης του χώρου.

Η προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε από την Πρόεδρο Πρωτοδικών Νάξου Βηθλεέμ Πίγκα, βασίστηκε στη συζήτηση στο ακροατήριο αλλά και στην αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στον χώρο των Παλατιών. Το Υπουργείο Πολιτισμού και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων καλούνται πλέον να αντικαταστήσουν την πρόχειρη περίφραξη με αυτήν που προβλέπεται στην εγκεκριμένη μελέτη.

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Φώτης Μαυρομμάτης επεσήμανε ότι «η Ελληνική Δικαιοσύνη απέδειξε ότι αποτελεί το τελευταίο καταφύγιο κάθε πολίτη και φορέα, προστατεύοντας το τοπόσημο της Νάξου και της χώρας μας». Όπως υπογράμμισε, ο Δήμος στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, «όταν άλλοι λιποψύχησαν», και θα συνεχίσει να πράττει το ίδιο για την υπεράσπιση του μνημείου και των συμφερόντων της τοπικής κοινωνίας.

