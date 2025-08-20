Νέο θανατηφόρο τροχαίο με μηχανή στην Πέτρου Ράλλη: Νεκρός ο ένας από τους δύο αναβάτες

Λίγες μόλις ώρες μετά το θανατηφόρο τροχαίο στην Αγία Παρασκευή, ένα ακόμη τροχαίο σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Πέτρου Ράλλη.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, μια μηχανή με δύο αναβάτες προσέκρουσε σε κολώνα, με τον ένα από τους δύο να αφήνει την τελευταία του πνοή. Ο άλλος αναβάτης της μηχανής έχει διακομισθεί στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Νωρίτερα τη ζωή του είχε ένας οδηγός μηχανής, περίπου 40 με 45 ετών, όταν στη συμβολή της λεωφόρου Μεσογείων με την Λαυρίου, συγκρούστηκε με όχημα, με αποτέλεσμα να βγει από την πορεία του και να προσκρούσει σε άλλο αυτοκίνητο που περίμενε στο φανάρι.

Ο αναβάτης της μηχανής είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», με την κατάστασή του να κρίνεται από τους γιατρούς κρίσιμη από την πρώτη στιγμή. Ο οδηγός της μηχανής υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα στα τραύματά του.