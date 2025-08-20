Αγία Παρασκευή: Νεκρός ο αναβάτης της μηχανής μετά το τροχαίο

Νεκρός είναι ο οδηγός της μηχανής, που συγκρούστηκε στην Αγία Παρασκευή το πρωί της Τετάρτης, με ένα αυτοκίνητο.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή της λεωφόρου Μεσογείων με την οδό Λαυρίου στην Αγία Παρασκευή. Ο οδηγός της μηχανής συγκρούστηκε με όχημα, με αποτέλεσμα να βγει από την πορεία του και να προσκρούσει σε άλλο αυτοκίνητο που περίμενε στο φανάρι.

Ο αναβάτης της μηχανής είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», με την κατάστασή του να κρίνεται από τους γιατρούς κρίσιμη από την πρώτη στιγμή. Ο οδηγός της μηχανής υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα - όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ - στα τραύματά του.