Αγία Παρασκευή: Σύγκρουση μοτοσυκλέτας με αυτοκίνητο - Σε κρίσιμη κατάσταση ο οδηγός του δικύκλου
Το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή Μεσογείων και Λαυρίου στην Αγία Παρασκευή
Μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στη συμβολή Μεσογείων και Λαυρίου στην Αγια Παρασκευή στις 10:25 το πρωί της Τετάρτης (20/08).
Η μηχανή συγκρούστηκε με το όχημα, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε αυτοκίνητο που περίμενε στο φανάρι.
Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται η υγεία του οδηγού της μηχανής.
