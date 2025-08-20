Αγία Παρασκευή: Σύγκρουση μοτοσυκλέτας με αυτοκίνητο - Σε κρίσιμη κατάσταση ο οδηγός του δικύκλου

Μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στη συμβολή Μεσογείων και Λαυρίου στην Αγια Παρασκευή στις 10:25 το πρωί της Τετάρτης (20/08).

Η μηχανή συγκρούστηκε με το όχημα, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε αυτοκίνητο που περίμενε στο φανάρι.

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται η υγεία του οδηγού της μηχανής.