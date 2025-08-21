Μύκονος: Ποιος είναι ο δισεκατομμυριούχος Τom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο

Ο δισεκατομμυριούχος και CEO της Volt, Tom Greenwood, δίνει μάχη για τη ζωή του μετά από τροχαίο ατύχημα στη Μύκονο.

Ο Greenwood οδηγούσε μία «γουρούνα» κατά τη διάρκεια των διακοπών του όταν ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο, από το οποίο υπέστη πολλαπλά κατάγματα από τη μέση και κάτω. Αμέσως μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου, όπου ενώ οι γιατροί προσπαθούσαν να τον περιθάλψουν, υπέστη και έμφραγμα.

Το περιστατικό επιβεβαίωσε το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, χωρίς να κατονομάσει τον ασθενή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύντροφός του ανέλαβε να ενεργοποιήσει την ιδιωτική του ασφάλιση, η οποία έστειλε ελικόπτερο για την αεροδιακομιδή του. Ωστόσο, οι γιατροί που τον είδαν, διασωληνωμένο, ενημέρωσαν ότι η κατάσταση της υγείας του ήταν πολύ σοβαρή και οι πιθανότητες επιβίωσης ελάχιστες, αρνούμενοι την παραλαβή του.

Τελικά, οργανώθηκε αεροδιακομιδή με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ προς το Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου υπεβλήθη σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση που διήρκησε έως τις 02:00 τα ξημερώματα. Ιατρικές πηγές αναφέρουν ότι η κατάστασή του έχει σταθεροποιηθεί, ωστόσο παραμένει σε πολύ σοβαρή κατάσταση και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Ποιος είναι το Tom Greenwood

Ο Tom Greenwood είναι ιδρυτής και CEO της Volt, μιας ευρωπαϊκής fintech εταιρείας που ειδικεύεται στις άμεσες πληρωμές και στις συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο. Με έδρα το Λονδίνο, η Volt ιδρύθηκε το 2019 και μέσα σε λίγα χρόνια καθιερώθηκε ως βασικός πάροχος υπηρεσιών open banking στην Ευρώπη.

Ο Greenwood θεωρείται ένας από τους κορυφαίους παράγοντες στην ψηφιακή τραπεζική και έχει συμβάλει στην προώθηση λύσεων που αλλάζουν τον τρόπο που επιχειρήσεις και καταναλωτές πραγματοποιούν συναλλαγές.

Η περίπτωση του 50χρονου πολυτραυματία περιγράφηκε το πρωί της Πέμπτης από τον υπουργό Υγείας στον ΣΚΑΪ. Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι «ο δισεκατομμυριούχος μεταφέρθηκε πολυτραυματίας στο Κέντρο Υγείας, σταθεροποιήθηκε και ξεκίνησε διαδικασία διακομιδής.

Οι συνεργάτες του ανέφεραν ότι διαθέτει ιδιωτική ασφάλιση και ήρθε ελικόπτερο με δικούς τους γιατρούς. Ωστόσο, οι γιατροί αρνήθηκαν να τον παραλάβουν, λέγοντας ότι η κατάστασή του ήταν εξαιρετικά κρίσιμη».

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια της πτήσης χρειάστηκε να του γίνει ανάταξη δύο φορές. Τέλος, σημείωσε ότι ο γιος του Greenwood στο Λονδίνο έμεινε εντυπωσιασμένος από την αντιμετώπιση των γιατρών του ΕΣΥ.