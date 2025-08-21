Δισεκατομμυριούχος τουρίστας τραυματίστηκε σοβαρά σε ελληνικό νησί - Πώς τον έσωσε το ΕΣΥ

Συγχαρητήρια στο ΕΣΥ για τον τρόπο που χειρίστηκε ένα σοβαρό περιστατικό με πολυτραυματία τουρίστα σε νησί την Τετάρτη, 20 Αυγούστου, έδωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ο δισεκατομμυριούχος τουρίστας που έκανε τις διακοπές τους σε ελληνικό νησί, είχε τροχαίο και διακομίσθηκε με σοβαρά τραύματα σε Κέντρο Υγείας. Οι γιατροί κατάφεραν να τον σταθεροποιήσουν και ξεκίνησε η διαδικασία διακομιδής του στην Αθήνα.

Ιδιωτικό ελικόπτερο μεγάλης ασφαλιστικής εταιρείας του εξωτερικού κινητοποίησε ελικόπτερο με εξειδικευμένο προσωπικό, ωστόσο αρνήθηκαν να τον παραλάβουν καθώς λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού θεώρησαν πως θα χάσει εν πτήσει τη ζωή του.

Τον πολυτραυματία παρέλαβε το ιπτάμενο αεροσκάφος του ΕΚΑΒ και τον συνόδευσαν οι δυο γιατροί του Κέντρου Υγείας του νησιού. Η κατάστασή του ήταν πολύ σοβαρή και μάλιστα απαιτήθηκε και ανάταξή του στον αέρα. Ο ασθενής διακομίσθηκε σε μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο, εγχειρίστηκε και πλέον νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ.

«Αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει μια από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες της γης, το κάνει το ΕΣΥ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στον ΣΚΑΪ και ευχήθηκε γρήγορη ανάρρωση στον ασθενή.