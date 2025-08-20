Άδωνις Γεωργιάδης: «Το σύνθημα ότι το ΕΣΥ καταρρέει γίνεται όλο και καλύτερο»

Με ανάρτησή του στο X, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, απάντησε σε όσους έχουν ως... σύνθημα πως «το ΕΣΥ καταρρέει».

Ο κύριος Γεωργιάδης απάντησε με στοιχεία τα οποία αντλήθηκαν από τις αξιολογήσεις των πολιτών που έχουν νοσηλευτεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

«Το ΕΣΥ οχι μόνο δεν καταρρέει, αλλά αυτή την εικόνα, που είναι η αλήθεια, μας μεταφέρουν στις απαντήσεις τους οι ασθενείς...πού ήδη νοσηλεύτηκαν:

Δήλωσαν ✔️75% ευχαριστημένοι από το επίπεδο της νοσηλείας τους, ✔️86% ότι χειρουργήθηκαν στην ώρα τους, το υπόλοιπο 14% ότι ✔️σε ποσοστό 74% ενημερώθηκε για την αλλαγή εγκαίρως, ότι ✔️το 93% βρήκε την ιατρική ειδικότητα που έψαχνε, ότι ✔️σε ποσοστό 90% δεν περίμεναν πάνω από 4 ώρες στην εφημερία κλπ...», αναφέρει ο υπουργός Υγείας.

Το σύνθημα "το ΕΣΥ καταρρέει" γίνεται όλο και "καλύτερο"..???

