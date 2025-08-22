Σωτηρία Μπέλλου: Η αρχόντισσα του ρεμπέτικου που έριξε βιτριόλι στον βασανιστή σύζυγό της

Η Σωτηρία Μπέλλου γεννήθηκε στη Χαλκίδα, σαν σήμερα το 1921, από φτωχούς γονείς που δούλευαν ένα μπακάλικο. Επειδή έλειπαν πολλές ώρες, μέχρι τα έξι της χρόνια μεγάλωσε με τη γιαγιά της και τον παππού της που ήταν ιερέας.

Παρά το γεγονός ότι είχε μεγαλώσει δίπλα σε παπά και πήγαινε συχνά στην εκκλησία, εν τούτοις ήταν άτακτη, απαιτητική και πεισματάρα. Κάπως έτσι κατάφερε να κάνει πραγματοποιήσει το όνειρό της και να γίνει τραγουδίστρια. Ήθελε να μοιάσει στη Σοφία Βέμπο, όταν είδε την ταινία η «Προσφυγοπούλα».

