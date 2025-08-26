Σκύδρα: «Τον σκότωσα γιατί μου έκλεψε τα φρούτα», λέει ο 75χρονος για τον 72χρονο

Νέες αποκαλύψεις για το άγριο έγκλημα στη Σκύδρα που εξιχνιάστηκε την Δευτέρα (25/08) έρχονται στη δημοσιότητα καθώς ο 75χρονος δράστης αφού δολοφόνησε τον 72χρονο συγχωριανό του, τον έσυρε για 700 μέτρα δεμένο από το αυτοκίνητό του και στη συνέχεια τον πέταξε σε χωματερή!

Σύμφωνα με την τηλεόραση του Mega, o δολοφόνος φαίνεται να ισχυρίζεται πως είδε τον 72χρονο στο χωράφι του, και αυτό, όπως φαίνεται, ήταν ικανό να πυροδοτήσει τον φόνο.

«Σκότωσα το θύμα όταν τον είδα να βγαίνει από το χωράφι μου, πίστεψα πως μου έκλεψε φρούτα, θόλωσα και πυροβόλησα με καραμπίνα», φαίνεται να ισχυρίστηκε ο ίδιος.

«Καθόμασταν στο μαγαζί ήταν και η γυναίκα του εκεί πέρα και εκεί που καθόταν και μόλις του ήρθε η φλασιά ξαφνικά θυμήθηκε ότι ο άντρας της έτσι και έτσι και σηκώθηκε όρθιος και άρχισε και έβριζε τον άντρα της δεν τον αφήσαμε να πει πολλά πράγματα, όμως με τη μία τον κόψαμε γιατί στο μαγαζί δεν σηκώνει να γίνονται φασαρίες, του είπα σε παρακαλώ ζήτα συγγνώμη από την γυναίκα δεν φταίει πουθενά η γυναίκα τι δουλειά έχει συγνώμη είπε Ε…», αναφέρει μαρτυρία στο Mega.

«Είχε φαντασιώσεις ότι του έκανε ζημία συνέχεια, τον έβριζε τον έκανε δεν είναι και πολύ καλά στα μυαλά του». Οι διαφορές των δύο ανδρών φαίνεται να έχουν βαθιές ρίζες και για αυτό η οικογένεια του θύματος ήταν ανάσταση μετά την εξαφάνισή του.

Τα ίχνη του ηλικιωμένου θύματος είχαν χαθεί για περίπου 10 ημέρες, μέχρι που εν τέλει ο δράστης αποκάλυψε στην αστυνομία που είχε παρατήσει τη σορό του. Η δολοφονία του 72χρονου έξω από το χωριό τους στη Σκύδρα, αποκαλύφθηκε τη Δευτέρα (25/08), όταν οι αστυνομικοί προσήγαγαν τον 75χρονο, πιστεύοντας πως εμπλέκεται στην εξαφάνιση του θύματος.

Όπως είπε η κόρη του θύματος που μίλησε στο Μega δεν υπήρχε καμία διαμάχη μεταξύ του πατέρα της και του δράστη. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι «ο πατέρας μου γυρνούσε από τα ψώνια, είναι δυνατόν να έμπαινε στο χωράφι με τα ψώνια;».

«Δεν είχανε προσωπικές (διαφορές) ότι πιάστηκαν στα χέρια. Εκείνος νόμιζε ότι πήγε να τον κλέψει στο χωράφι, αλλά καμία σχέση. Είχαμε δηλώσει εξαφάνιση το Σάββατο. Το μηχανάκι βρέθηκε εκεί που έγινε, ο πατέρας μου βρέθηκε αλλού. Όπως ομολόγησε τον μετέφερε με το αγροτικό του. Μόνο καμιά φορά πέρναγε και έβριζε αλλά ποτέ δεν σταμάτησε για να τσακωθούνε. Από το ίδιο χωριό ήμασταν με τον δράστη, συγχωριανοί. Διαφορές δεν είχαν. Ο δράστης νόμιζε ότι τον είδε στο χωράφι του, που δεν το πιστεύω γιατί ο μπαμπάς μου γύριζε από τα ψώνια. Βρέθηκαν τα κρέατα που πήγε πήρε, τα τυριά και αυτά που πήρε για το σπίτι. Θα πήγαινε με τα τυριά στο χωράφι του; Αυτός νόμιζε, του είχε μπει στο μυαλό μάλλον. Εγώ μια φορά τον είδα κιόλας αυτόν τον άνθρωπο, να περνάει και να βρίζει αλλά ο μπαμπάς μου ποτέ δεν έδινε σημασία ούτε πιάστηκαν στα χέρια ούτε πήγε να τον βρει ποτέ για να μαλώσει μαζί του κι ας έβριζε αυτός. Ήταν ήσυχος άνθρωπος ο πατέρας μου και δεν ασχολιόταν ούτε προκαλούσε».

Στην εκδοχή του καθ’ ομολογίαν δολοφόνου, τον είδε στο χωράφι του, πίστεψε πως τον έκλεψε και τον πυροβόλησε.