Περιφέρεια Αττικής: Το Θωρηκτό Αβέρωφ αποκτά Ψηφιακό Μουσείο παγκόσμιας εμβέλειας»

Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά η σχετική πρόσκληση προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τη δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου που θα αφορά το Θωρηκτό «Γ. Αβέρωφ», ώστε να διαφυλαχθεί η μνήμη των στιγμών δόξας που σφράγισε με τη δράση της η ναυαρχίδα του Πολεμικού Ναυτικού

Newsbomb

Περιφέρεια Αττικής: Το Θωρηκτό Αβέρωφ αποκτά Ψηφιακό Μουσείο παγκόσμιας εμβέλειας»
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έχοντας ως γνώμονα την ανάδειξη και προβολή της ναυτικής στρατιωτικής ιστορίας της Ελλάδας στο ευρύ κοινό με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς υπέγραψε πρόσκληση που απευθύνεται προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο καλεί να υποβάλει τις προβλεπόμενες προτάσεις για τη δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου που θα αφορά το Θωρηκτό «Γ. Αβέρωφ».

Η εν λόγω πρόσκληση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2021–2027, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και αφορά τον Ειδικό Στόχο «Πολιτισμός και Βιώσιμος Τουρισμός», ο οποίος αποσκοπεί στη βιώσιμη αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος της χώρας μας μέσω καινοτόμων τεχνολογικών και ψηφιακών παρεμβάσεων.

Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.600.000 ευρώ, ενώ η υποβολή των σχετικών προτάσεων εκ μέρους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως τις 28 Ιανουαρίου 2026.

Η υλοποίηση της δράσης αποτελεί μια ολοκληρωμένη πολιτιστική και τεχνολογική παρέμβαση, η οποία θα επιτρέψει την ψηφιοποίηση, επιστημονική τεκμηρίωση και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος του Θωρηκτού «Γ. Αβέρωφ», της ιστορικής ναυαρχίδας του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, που για περισσότερο από έναν αιώνα αποτελεί το διαχρονικό σύμβολο της ανεξαρτησίας, της ναυτικής ισχύος και των αγώνων του Έθνους μας.

Μέσω της πρόσκλησης επιδιώκεται η συνολική αναβάθμιση του Μουσείου με τη δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου, τη διαμόρφωση σύγχρονων διαδραστικών εκθεμάτων και την ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης προβολής του περιεχομένου με χρήση καινοτόμων εφαρμογών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης περιλαμβάνονται:

  • Η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών (μουσειολογική, μουσειογραφική, εφαρμογών).
  • Η συστηματική ψηφιοποίηση και επιστημονική τεκμηρίωση του υλικού του Μουσείου (αρχειακό, φωτογραφικό, οπτικοακουστικό κ.ά.).
  • Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών για τη διαχείριση, ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού περιεχομένου.
  • Η δημιουργία ολοκληρωμένων ψηφιακών παραγωγών.
  • Η προμήθεια και εγκατάσταση των απαιτούμενων πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών και συστημάτων ασφαλείας.
  • Η ανάπτυξη σύγχρονης διαδικτυακής πλατφόρμας, που θα φιλοξενεί το ψηφιακό μουσείο και θα παρέχει διαδραστικές και εκπαιδευτικές εφαρμογές για μαθητές, οικογένειες, ερευνητές και γενικό κοινό.

Με τον τρόπο αυτό, το Μουσείο Θωρηκτού «Γ. Αβέρωφ» αναβαθμίζεται ουσιαστικά, αποκτώντας μια νέα δυναμική και προσελκύοντας ευρύτερο κοινό, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαιδευτική διάσταση και την προσβασιμότητα.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, δήλωσε σχετικά με τη δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου για το Θωρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ»: «Το Θωρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ» επί τέσσερις δεκαετίες συνεισέφερε τα μέγιστα στην επίτευξη των εθνικών στόχων. Είναι συνδεδεμένο με εμβληματικές στιγμές της σύγχρονης Ιστορίας μας. Ο ρόλος του ήταν καθοριστικός στις επιχειρήσεις Απελευθέρωσης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους, με κυβερνήτη τον Σοφοκλή Δούσμανη.

Η ανάδειξη της ιστορίας του Θωρηκτού «Γεώργιος Αβέρωφ», με την αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών μέσων, θα προσφέρει τη δυνατότητα ιδίως στις νέες Ελληνίδες και τους νέους Έλληνες να γνωρίσουν τις στιγμές δόξας που προσέφερε στην Πατρίδα η ιστορική ναυαρχίδα του Πολεμικού Ναυτικού.

Η συλλογική εθνική μνήμη αποτελεί κύριο ταυτοτικό στοιχείο του νέου Ελληνισμού. Η ανάδειξή της αποτελεί μία από τις κύριες προτεραιότητες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ως στέρεο θεμέλιο της Εθνικής Ύπαρξης».

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, τόνισε: «Με τη σημερινή μας απόφαση, κάνουμε ένα σημαντικό βήμα μπροστά, για τη διατήρηση και ανάδειξη της ιστορικής μας μνήμης μέσα από τα εργαλεία που μας προσφέρει η ψηφιακή εποχή. Το Θωρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ» αποτελεί ένα ζωντανό σύμβολο της ναυτοσύνης του Έθνους μας, της πίστης, της ελευθερίας και της αυτοθυσίας. Στόχος μας είναι να το αναδείξουμε όπως του αξίζει: με τεχνολογικά προηγμένα μέσα, με σεβασμό στην ιστορική του αξία, και με καινοτόμες προσεγγίσεις που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες.

Η Περιφέρεια Αττικής επενδύει σταθερά στην πολιτιστική και εκπαιδευτική ανάπτυξη, στη σύνδεση της ιστορίας με την τεχνολογία, και στη δημιουργία εμπειριών που εμπνέουν, συγκινούν και διαπαιδαγωγούν. Το ψηφιακό Μουσείο του «Αβέρωφ» θα αποτελεί, όχι μόνο ένα κόσμημα πολιτισμού, αλλά κι ένα εργαλείο γνώσης, που θα φέρει την ελληνική ναυτική ιστορία πιο κοντά στη νέα γενιά και στο ευρύ κοινό εντός και εκτός συνόρων».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιόδρας: «Στην Ελλάδα συζητάμε για αυξήσεις, ενώ στην Ευρώπη για περικοπές» - «Κάτι κάνουμε σωστά»

11:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε την πρεμιέρα του Eurobasket 2025 και playoffs Champions League

11:13LIFESTYLE

FY και Αλεξία Κεφαλά: «Θέλαμε ο γάμος μας να αποπνέει ρομαντισμό»

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Σουβλάκι από... χρυσάφι: Ξεπέρασε το φράγμα των 7 ευρώ το τυλιχτό στην Κρήτη

11:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ διασώζουν παιδί από μπαλκόνι πολυκατοικίας στα Καμίνια - Βίντεο ντοκουμέντο

10:51ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Διάλυση της Βουλής επιθυμεί η πλειοψηφία των Γάλλων - Δημοσκόπηση

10:51ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Ανατρεπτική… πρεμιέρα στο US Open κόντρα σε Μουλέ

10:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παπασταύρου: Δεν μπαίνει πλαφόν στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος - 10 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται ο διεθνής διαγωνισμός για τη Chevron

10:43LIFESTYLE

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Η άγνωστη ιστορία που αποκάλυψε ο γιος του, Λάμπρος

10:42ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Αναχαίτισε ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος στη Βαλτική - Απογείωση δύο Eurofighter

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Περιφέρεια Αττικής: Το Θωρηκτό Αβέρωφ αποκτά Ψηφιακό Μουσείο παγκόσμιας εμβέλειας»

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας κάνει πρόταση γάμου και εξερράγη το ηφαίστειο μόλις η αγαπημένη του είπε «Ναι» - Απίστευτο βίντεο

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος μαζί με τον γιο του σε νυχτερινή έξοδο στο νησί των ανέμων - Δείτε βίντεο

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Ξανά στην κυκλοφορία η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας - Τι αλλάζει για πεζούς και οχήματα

10:13ΚΟΣΜΟΣ

Παράξενο φαινόμενο: Πράσινα ερωτικά παιχνίδια εκσφενδονίζονται σε γήπεδα στις ΗΠΑ - Δείτε βίντεο

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Παράνομη η στάση εργασίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας – Κανονικά οι πτήσεις στις 28 Αυγούστου

10:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιώργος Κωνσταντίνου για «οικία Κοκοβίκου»: Ετοιμαζόταν να γκρεμιστεί σαν μια παλιά ανάμνηση

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο στο TikTok δείχνει πώς είναι να ζεις με ΔΕΠΥ: «Δεν μπορείς απλώς να συγκεντρωθείς»

09:59BOMBER

Τσίπρα λένε και κλαίνε στην Κουμουνδούρου

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικές εξελίξεις στη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Πολιορκείται το μοναστήρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:57ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικές εξελίξεις στη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Πολιορκείται το μοναστήρι

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν τα μετεωρολογικά μοντέλα - Τι προβλέπουν για τις επόμενες μέρες, πότε έρχεται αλλαγή με βροχές

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρικάρντο Ντα Κόστα: «Όλα έγιναν λάθος στο Νοσοκομείο Σαντορίνης» - Τι καταγγέλλει η σύζυγος του 42χρονου ποδοσφαιριστή για τον θάνατό του

11:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ διασώζουν παιδί από μπαλκόνι πολυκατοικίας στα Καμίνια - Βίντεο ντοκουμέντο

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει ο αφρικανικός αντικυκλώνας τον Σεπτέμβριο - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Ξανά στην κυκλοφορία η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας - Τι αλλάζει για πεζούς και οχήματα

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυσαν το ChatGPT για την αυτοκτονία του γιου τους - Η πρώτη αγωγή

03:41ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει η σύζυγος του Μπρους Γουίλις: «Η άνοια τον σβήνει σιγά-σιγά»

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου αναγνώρισε την γενοκτονία Ελλήνων και Αρμενίων

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος μαζί με τον γιο του σε νυχτερινή έξοδο στο νησί των ανέμων - Δείτε βίντεο

10:43LIFESTYLE

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Η άγνωστη ιστορία που αποκάλυψε ο γιος του, Λάμπρος

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκάλα τραγουδίστρια ερμηνεύει το «Όλα σε θυμίζουν» σε άπταιστα ελληνικά και συγκινεί

08:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Τα σενάρια για τους δικαιούχους - Τι μελετάται ως μέτρο στη ΔΕΘ

10:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργασιακό νομοσχέδιο: Πότε εργαζόμενος απολύεται χωρίς να υπογράψει

10:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιώργος Κωνσταντίνου για «οικία Κοκοβίκου»: Ετοιμαζόταν να γκρεμιστεί σαν μια παλιά ανάμνηση

07:49LIFESTYLE

Ευγενία Σαμαρά: «Δεν έχω ξαναμπεί σε πιο κρύο νερό στη ζωή μου»

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόταση της Μόσχας για να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία - Απειλεί με κυρώσεις τη Ρωσία ο Τραμπ

09:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Mεταναστευτικό νομοσχέδιο: Αλλάζει πλήρως το πλαίσιο - Απαγόρευση εισόδου και ποινικοποίηση παράνομης παραμονής - Πότε θα εφαρμόζεται κράτηση

06:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Τζάμπολ με Σερβία και Γερμανία – Πότε παίζει η Εθνική και το τηλεοπτικό πρόγραμμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ