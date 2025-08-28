Σίνδος: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία που εκτελούσε το Αθήνα - Θεσσαλονίκη

Μετά την αποκατάσταση της βλάβης στην ηλεκτροδότηση, η αμαξοστοιχία αναχώρησε για τη Θεσσαλονίκη με καθυστέρηση 67 λεπτών.

Newsbomb

Σίνδος: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία που εκτελούσε το Αθήνα - Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αμαξοστοιχία IC56, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα–Θεσσαλονίκη, ακινητοποιήθηκε κοντά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Σίνδου στις 23:05, με 103 επιβάτες, λόγω διακοπής στην ηλεκτροδότηση.

Τεχνικό προσωπικό του Διαχειριστή Υποδομής (ΟΣΕ) μετέβη στο σημείο για την αποκατάσταση του προβλήματος. Μετά την αποκατάσταση της βλάβης στην ηλεκτροδότηση, η αμαξοστοιχία αναχώρησε για τη Θεσσαλονίκη με καθυστέρηση 67 λεπτών.

Αποζημιώσεις:

Η Hellenic Train ενημερώνει επίσης ότι σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας μπορούν να αποζημιωθούν με το 25% της αξίας του εισιτηρίου τους, με τους παρακάτω τρόπους:

– Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί από εκδοτήρια και έχουν πληρωθεί με μετρητά, αποζημιώνονται μόνο από τα ενεργά εκδοτήρια.

– Οι κάτοχοι των εισιτηρίων, τα οποία έχουν αγοραστεί με κάρτα, ανεξάρτητα από κανάλι πώλησης (εκδοτήρια, webticketing & app) μπορούν:

– είτε να απευθυνθούν σε κάποιο εκδοτήριο Σταθμού για την αποζημίωση του εισιτηρίου.

– είτε να στείλουν γραπτό αίτημα στην εταιρεία μέσω της φόρμας παραπόνων/αιτημάτων με τον αριθμό του εισιτηρίου, αν είναι ηλεκτρονικό, ή να επισυνάψουν το pdf του εισιτηρίου ή ευκρινή φωτογραφία αν είναι εκδοτηρίου, ζητώντας το αναλογούν αντίτιμο, το οποίο θα επιστραφεί στην κάρτα, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του εισιτηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης, οι επιβάτες παρακαλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Hellenic Train ή να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:43ΕΛΛΑΔΑ

Σίνδος: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία που εκτελούσε το Αθήνα - Θεσσαλονίκη

02:17ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Καταδικάζει τις ισραηλινές επιθέσεις - Έξι νεκροί στρατιώτες

01:43ΚΟΣΜΟΣ

Ελ Σαλβαδόρ: «Εξαρθρώσαμε τις συμμορίες» δηλώνει ο πρόεδρος Μπουκέλε

01:20ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Επίθεση με πέτρες κατά του προέδρου Μιλέι - Τραυματίστηκε μια γυναίκα

00:52ΚΟΣΜΟΣ

Ελικόπτερα με Ισραηλινούς στρατιώτες πραγματοποίησαν επιχείρηση σε βάση κοντά στη Δαμασκό

00:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιστορικό κάζο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Αποκλεισμός στο Carabao Cup από ομάδα 4ης κατηγορίας - Βίντεο

00:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Αυτές είναι οι 36 ομάδες της League Phase - Οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού

00:26ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Κορωπί: Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα

00:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Στη League Phase οι ομάδες των Ελλήνων

23:51TRAVEL

Σύμη: Το νησί της ηρεμίας, των γαλάζιων νερών και του Πανορμίτη

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνιο είδος καρχαρία που θεωρούνταν εξαφανισμένο ανακαλύφθηκε ξανά έπειτα από δεκαετίες

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Το Ισραήλ εξαπολύει σειρά πληγμάτων σε πρώην στρατώνες νοτιοδυτικά της Δαμασκού

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Ντίλαν Γουόλς: «Βόμβα» από τον ατζέντη του για το τροχαίο – «Υπέστη εγκεφαλικό ενώ οδηγούσε»

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Σάλος με την… κρυφή χρέωση των 2 ευρώ – Τουρίστες έπαθαν σοκ όταν είδαν τον λογαριασμό σε εστιατόριο

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή της συντριβής αεροσκάφους στη θάλασσα - Βίντεο με τη δραματική διάσωση του πιλότου

23:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κέλλας: «Αυστηρή τήρηση μέτρων βιοασφάλειας, άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους κτηνοτρόφους»

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Σε αυτές τις ευρωπαϊκές χώρες μπορείς να φας δωρεάν: Η τάση των «ψυγείων αλληλεγγύης» εξαπλώνεται

23:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιπέτεια για την Αφροδίτη Λατινοπούλου – Τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Κηφισίας

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ανακατασκευάζεται κεντρικό Πάρκο – Πού θα δημιουργηθεί νέος χώρος πρασίνου

22:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Σερβία - Εσθονία 98-64: Σαρωτική με Γιόκιτς και Γιόβιτς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαθύ χαμηλό στην Ευρώπη φέρνει καταιγίδες - Χαλάζι και πλημμύρες στα Βαλκάνια και Ελλάδα

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

19:29ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Σκωτία: 14χρονη με τσεκούρι αμύνεται κατά επίδοξου βιαστή - Συνελήφθη η ίδια, οργή στα social

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν τα μετεωρολογικά μοντέλα - Τι προβλέπουν για τις επόμενες μέρες, πότε έρχεται αλλαγή με βροχές

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: «Σκοτώστε τον Τραμπ», έγραφε ο μακελάρης πριν εκτελέσει παιδιά που προσεύχονταν -«Έγκλημα μίσους κατά των Καθολικών»

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Σάλος με την… κρυφή χρέωση των 2 ευρώ – Τουρίστες έπαθαν σοκ όταν είδαν τον λογαριασμό σε εστιατόριο

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγική ιστορία της οικογένειας Όβιτζ: Από το τσίρκο στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Η Μεσόγειος στο «παρά πέντε» της ολικής κλιματικής κατάρρευσης - «Δεν είναι απειλή του μέλλοντος, είναι το παρόν μας»

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Αυτός είναι ο μακελάρης της Μινεάπολις - Σκότωσε 2 παιδιά ενώ προσεύχονταν, τραυμάτισε 20

15:27ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Στις πόσες απουσίες «μένουν» φέτος οι μαθητές στην ίδια τάξη

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Χειροπέδες σε 35χρονο «πιστολέρο» - Από τους πιο επικίνδυνους καταζητούμενους της Αλβανίας

23:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιπέτεια για την Αφροδίτη Λατινοπούλου – Τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Κηφισίας

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Δεν άργησα, 20 λεπτά έκανα, κλείδωσα το παιδί για να μην ανοίξει την πόρτα», λέει η αδελφή του 5χρονου που σώθηκε από αστυνομικό που σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι

01:43ΚΟΣΜΟΣ

Ελ Σαλβαδόρ: «Εξαρθρώσαμε τις συμμορίες» δηλώνει ο πρόεδρος Μπουκέλε

00:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιστορικό κάζο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Αποκλεισμός στο Carabao Cup από ομάδα 4ης κατηγορίας - Βίντεο

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Ψυχώ με βρέφη στην Αγγλία: Κρατούσε νεκρά μωρά στο σαλόνι και τα έβαζε να «δουν» κινούμενα σχέδια

21:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Το παρασκήνιο στη Μονή Σινά: Ερωτήματα για σκοπιμότητες αναταραχών και διαπραγμάτευση Αθήνας-Καΐρου

17:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Ρομά απειλεί αστυνομικό - «Έχουμε καλύτερα όπλα από τα δικά σας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ