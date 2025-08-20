Πλιάτσικο και φωτιές στις ράγες - Ο ΟΣΕ χτίζει φράχτη στον Ασπρόπυργο

Η περιοχή γύρω από τις σιδηροδρομικές γραμμές στον Ασπρόπυργο έχει μετατραπεί σε εστία προβλημάτων για τους κατοίκους. Το σημείο, που σύμφωνα με τους κατοίκους αποτελεί «κόκκινη ζώνη», έχει μετατραπεί σε χωματερή, γεμάτη σκουπίδια και ακαθαρσίες.

Σύμφωνα με την τηλεόραση του Αlpha, κατά την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, ο χώρος τυλίχθηκε στις φλόγες, δημιουργώντας ανησυχία για την ασφάλεια των γύρω περιοχών. Ο ΟΣΕ έχει ξεκινήσει την κατασκευή φράχτη, προσπαθώντας να περιορίσει την πρόσβαση στο άβατο σημείο.

Οι κάτοικοι περιγράφουν την κατάσταση ως επικίνδυνη, με έναν εξ αυτών να δηλώνει χαρακτηριστικά: «Δεν περνάμε από εκεί». Η πυκνή συγκέντρωση σκουπιδιών και η έλλειψη ελέγχου καθιστούν την περιοχή ένα πρόβλημα δημόσιας ασφάλειας και υγιεινής, που απαιτεί άμεση παρέμβαση.