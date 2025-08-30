Ηράκλειο: Τι λέει μάρτυρας για το σοκαριστικό δυστύχημα με τον 87χρονο που έπεσε σε γκρεμό

Ένα τραγικό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 23 Αυγούστου στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στην Σταυριακανή Καμάρα, κοντά στη διασταύρωση των Δαφνών στο Ηράκλειο, όπου στοίχισε τη ζωή ενός 87χρονου που έπεσε με το αυτοκίνητό του σε γκρεμό.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 13:00, υπό συνθήκες που ερευνώνται από τις αρχές. Ο ηλικιωμένος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και κατέληξε στο κενό. Ο οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες των διασωστών, κατέληξε. Εξετάζεται πως ο θάνατος του προήλθε από παθολογικά αίτια.

Διερχόμενος οδηγός που βρισκόταν στην περιοχή περιέγραψε στο neakriti.gr τις δραματικές στιγμές: «Γύρισα να δω και είδα τη σκόνη και παράλληλα με τη σκόνη είδα τον ουρανό του αυτοκινήτου. Βγήκα από το δικό μου και δεν έβλεπα τίποτα. Πλησίασα με τα πόδια και αντίκρισα το όχημα τουμπαρισμένο κάτω. Πρέπει να χτύπησε στο τσιμέντο με το μπροστινό μέρος, γιατί έχει διαλυθεί το αυτοκίνητο».

Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου, καθώς και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 87χρονο.

Οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.