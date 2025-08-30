Καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι στη Δυτική Ελλάδα: Προβλήματα σε Κοζάνη, Ιωάννινα και Κέρκυρα

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει σημάνει «συναγερμό» για πολλές περιοχές της χώρας καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται μια σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει ήδη τη Δυτική Ελλάδα με ακραία φαινόμενα όπως ανέμους μεγάλης έντασης, ισχυρές βροχοπτώσεις, πιθανές χαλαζοπτώσεις και αναμένεται να επιφέρει ακόμη πιο έντονη επιδείνωση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε Κέρκυρα, Παξούς και περιοχές της Ηπείρου, συνοδευόμενες τοπικά από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις, από σήμερα το απόγευμα έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Μπορείτε να δείτε Live την πορεία του φαινομένου ΕΔΩ

Από τις πρώτες ώρες της κακοκαιρίας, η περιοχή της Κοζάνης και γενικότερα η Δυτική Μακεδονία βρίσκονται στο μάτι της κρίσης. Στην Πτολεμαΐδα, ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν κάγκελα από μπαλκόνι στην οδό Δημοκρατίας, ενώ μέρος της στέγης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αποκολλήθηκε από την ορμή τους.

Στην παιδική χαρά της οδού Πίνδου στην Κοζάνη, ένας μεγάλος κλάδος έσπασε και έπεσε απειλητικά. Στην Τοπική Κοινότητα Μαυροδενδρίου, η κακοκαιρία διήρκεσε περίπου μία ώρα, προκαλώντας πτώσεις δέντρων, σπασμένα κλαδιά και ζημιές σε στέγες—με κεραμίδια και λαμαρίνες να φεύγουν από τη θέση τους.

01 05 Σφοδροί άνεμοι «σάρωναν» τη Νέα Νικόπολη Κοζάνης Πηγή: kozan.gr 02 05 Σφοδροί άνεμοι «σάρωναν» τη Νέα Νικόπολη Κοζάνης Πηγή: kozan.gr 03 05 Σφοδροί άνεμοι «σάρωναν» τη Νέα Νικόπολη Κοζάνης Πηγή: kozan.gr 04 05 Έσπασε μεγάλο κλαδί από δέντρο στην παιδική χαρά στην οδό Πίνδου στην Κοζάνη Πηγή: kozan.gr 05 05 Πτώση δέντρου στην Οδό Θεσσαλονίκης στην Κοζάνη λόγω των δυνατών ανέμων Πηγή: kozan.gr

Στο πάρκο του Αγίου Δημητρίου, το έδαφος καλύφτηκε από κλαδιά και κουκουνάρια, δυσκολεύοντας την κυκλοφορία των πεζών.

Τα φαινόμενα επεκτείνονται σε περιοχές της Εορδαίας, της Καστοριάς και ευρύτερα στη Δυτική Μακεδονία, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

Κατέρρευσε από τον άνεμο σκηνή συναυλίας στα Ιωάννινα

Στην πόλη των Ιωαννίνων σημειώθηκε μια παραλίγον τραγωδία καθώς ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν σκηνικά και σκέπαστρα που είχαν στηθεί για τη συναυλία της Άννας Βίσση, του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα με τις Μέλισσες.

Λίγο μετά τις πέντε το απόγευμα η σκηνή στην Πλατεία Μαβίλη, με τους ειδικούς φωτισμούς και όλο τον εξοπλισμό παρασύρθηκε από τον δυνατό άνεμο. Ευτυχώς, οι τεχνικοί απομακρύνθηκαν εγκαίρως και δεν υπήρξε τραυματισμός.

Καθηλωμένα τα αεροπλάνα στην Κέρκυρα

Ισχυρή κακοκαιρία πλήττει την Κέρκυρα από το απόγευμα του Σαββάτου 30 Αυγούστου, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού.

Οι έντονες βροχοπτώσεις, που ξεκίνησαν λίγο μετά τις 17:00, δεν έχουν κοπάσει, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν αρκετοί δρόμοι τόσο στο ιστορικό κέντρο όσο και σε άλλες περιοχές, καθιστώντας δύσκολη την κυκλοφορία οχημάτων. Μάλιστα, η περιοχή της Σπηλιάς και το κέντρο της πόλης αντιμετωπίζουν τα πιο σοβαρά προβλήματα, με κατοίκους να δίνουν μάχη για να προστατεύσουν τα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους.

Παράλληλα, σε αρκετές συνοικίες καταγράφονται διακοπές ρεύματος, με το φαινόμενο να είναι ιδιαίτερα έντονο στο κέντρο της Κέρκυρας.

Στο αεροδρόμιο δεν πραγματοποιείται καμία απογείωση ή προσγείωση αεροσκάφους λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, της κεραυνικής δραστηριότητας καθώς και της χαμηλής νέφωσης.

Πώς να προστατευτείτε – Τι συνιστούν οι αρχές

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συστήνει στους πολίτες:

-Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

-Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

-Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

-Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

-Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

-Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κ.λπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

-Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

-Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

-Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

-Ακινητοποιήστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

-Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

-Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

-Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

-Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

-Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

-Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

-Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

-Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

-Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κ.λπ.).

-Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr)

