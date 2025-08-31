Τελευταία ημέρα καλοκαιριού και οι παράλιες «πλημμύρισαν» από κόσμο

Η τελευταία Κυριακή του καλοκαιριού φτάνει στην εκπνοή της και πολλοί πλημμύρισαν τις παραλίες για κάποιες ακόμα στιγμές ξενοιασιάς. Οι οργανωμένες παραλίες φυσικά θα συνεχίσουν να λειτουργούν και τον Σεπτέμβριο.

Μία ανάσα από το φθινόπωρο. Όμως η καρδιά του καλοκαιριού «χτυπάει» ακόμα δυνατά.

Ήλιος, θάλασσα, αντηλιακά και ομπρέλες συνθέτουν το σκηνικό που παραπέμπει στα μέσα του καλοκαιριού.

Μπορεί το ημερολόγιο να δείχνει 31 Αυγούστου ωστόσο αυτό δεν φαίνεται να πτοεί εκατοντάδες λουόμενους που δεν αποχωρίζονται το μαγιό και την ξαπλώστρα. Μικροί και μεγάλοι ακόμα και σήμερα κατέκλυσαν τις παραλίες για την τελευταία καλοκαιρινή βουτιά.

Κάποιοι μόλις γύρισαν από διακοπές, άλλοι εκμεταλλεύτηκαν το ρεπό τους για μια βουτιά.

Για πολλούς είναι η τελευταία βουτιά του φετινού καλοκαιριού, για άλλους απλώς μια υπενθύμιση ότι στην Ελλάδα το καλοκαίρι, κρατά λίγο παραπάνω.