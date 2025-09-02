Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Συμμετείχε στον υποθαλάσσιο καθαρισμό του λιμένα Αιγίου

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο των πρωτοπόρων και καινοτόμων δράσεων που υλοποιεί σε όλη την Ελλάδα, συμμετείχε την Κυριακή (31/8), με έμπειρους δύτες, στον υποθαλάσσιο καθαρισμό του λιμένα Αιγίου, ο οποίος διοργανώθηκε με μια πρωτοβουλία του Εμποροεπαγγελματικού και Επιχειρηματικού Συλλόγου Δήμου Αιγιαλείας, με τη συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς και πλήθους τοπικών φορέων.

Συγκεκριμένα, έμπειροι δύτες της Σχολής Αυτοδυτών & Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, συνέβαλαν καθοριστικά στην απομάκρυνση ογκωδών και επικίνδυνων αντικειμένων από το βυθό - ακόμη και ενός παιδικού καροτσιού - τα οποία επιβάρυναν στο θαλάσσιο περιβάλλον. Η συμβολή των εθελοντών δυτών του Ε.Ε.Σ. αποτέλεσε έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης του Οργανισμού για την προστασία του περιβάλλοντος και την προάσπιση της ανθρώπινης υγείας.

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώνιος Αυγερινός, δήλωσε:

«Η προστασία του περιβάλλοντος είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρωπιστικής μας αποστολής. Οι εθελοντές μας απέδειξαν για ακόμη μία φορά πως με συλλογικότητα, αποφασιστικότητα και σεβασμό μπορούμε να διασφαλίσουμε καθαρότερες θάλασσες, ασφαλέστερες κοινότητες και καλύτερες συνθήκες ζωής για όλους. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θα συνεχίσει να πρωτοστατεί σε δράσεις που ενδυναμώνουν το τρίπτυχο άνθρωπος – κοινωνία – περιβάλλον, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως σταθερού πυλώνα ανθρωπισμού και προσφοράς στη χώρα μας».