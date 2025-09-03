Θεσσαλονίκη: Επίθεση σκύλου σε διανομέα των ΕΛΤΑ τη στιγμή της παράδοσης δέματος
Το ζώο, δάγκωσε τον 49χρονο διανομέα στο στήθος και στο χέρι, με συνέπεια ο υπάλληλος να χρειαστεί να μεταφερθεί σε νοσοκομείο
Διανομέας των ΕΛΤΑ δέχθηκε επίθεση από σκύλο τη στιγμή που πήγαινε να παραδώσει ένα δέμα σε σπίτι, στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.
Το ζώο, δάγκωσε τον 49χρονο διανομέα στο στήθος και στο χέρι, με συνέπεια ο υπάλληλος να χρειαστεί να μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Το περιστατικό, συνέβη την περασμένη Δευτέρα, συνελήφθη η 21 ετών κηδεμόνας του σκύλου.
Με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη, ενώ διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα για να προσκομιστούν τα ιατρικά έγγραφα και να ληφθεί κατάθεση από τον 49χρονου.
