Διακοπές νερού την Τρίτη (9/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:

  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, EKTAKTH
    ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
    Πεύκων και Μπαρκούλη
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, EKTAKTH
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Λυσία και Λεωφ. Κηφισού
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, EKTAKTH
    ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
    Ελ. Βενιζέλου και Σολωμού
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΥΜΗΤΤΟΣ, EKTAKTH
    ΥΜΗΤΤΟΣ
    Ασπένδου και Ιωακείμ Εφέσου

