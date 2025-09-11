Αφανίστηκε αμπελώνας στο Ηράκλειο λίγο πριν τον τρύγο
Μεγάλη καταστροφή σε αμπέλι στο Ηράκλειο από κοπάδι με ζώα που έφαγε τη σοδειά λίγο πριν τον τρύγο – Ο ιδιοκτήτης προχώρησε σε καταγγελία
Μια σοβαρή ζημιά σε καλλιέργεια σταφυλιών σημειώθηκε στην αγροτική περιοχή Μελισσούρι στο Ηράκλειο, λίγες ώρες πριν την έναρξη του τρύγου.Όπως αναφέρουν τα viannitika.gr, η καταστροφή στο αμπέλι προκλήθηκε από κοπάδι με ζώα, με τον ιδιοκτήτη να έχει ήδη καταθέσει επίσημη καταγγελία.
