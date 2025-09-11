Αφανίστηκε αμπελώνας στο Ηράκλειο λίγο πριν τον τρύγο

Μια σοβαρή ζημιά σε καλλιέργεια σταφυλιών σημειώθηκε στην αγροτική περιοχή Μελισσούρι στο Ηράκλειο, λίγες ώρες πριν την έναρξη του τρύγου.Όπως αναφέρουν τα viannitika.gr, η καταστροφή στο αμπέλι προκλήθηκε από κοπάδι με ζώα, με τον ιδιοκτήτη να έχει ήδη καταθέσει επίσημη καταγγελία.

