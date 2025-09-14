Μνημόσυνο Λένας Σαμαρά: Στο Α’ Νεκροταφείο η οικογένειά της

Η Γεωργία Κρητικού και ο Αντώνης Σαμαράς στο 40ήμερο μνημόσυνο της κόρης τους, Λένας

Δεκάδες φίλοι και συγγενείς βρίσκονται αυτή την ώρα στο Α’ Νεκροταφείο, όπου τελείται το μνημόσυνο της Λένας Σαμαρά.

Σήμερα τελείται το μνημόσυνο της Λένας Σαμαρά Eurokinissi

Συγκινημένοι, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, η σύζυγός του Γεωργία και ο γιος τους Κωνσταντίνος έφτασαν λίγο πριν τις 13:00 στην εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων.

Ο Μάκης Βορίδης Eurokinissi

Ο κόσμος έσπευσε να τους συλλυπηθεί και να τους αγκαλιάσει, ενώ μεταξύ των παρευρισκομένων είναι εκπρόσωποι του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου.

Σήμερα το μνημόσυνο της Λένας Σαμαρά Eurokinissi

Μεταξύ άλλων, παρόντες ήταν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, η Άντζελα Γκερέκου, καθώς και πλήθος κόσμου που θέλησε να συμπαρασταθεί στην οικογένεια.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος Eurokinissi

Ο θείος της Λένας, Αλέξανδρος Σαμαράς, ήταν επίσης εκεί για να τιμήσει τη μνήμη της.

Ο Τζορτζ Τσούνης Eurokinissi

Δεκάδες φίλοι και οικείοι συμπαρίστανται στην οικογένεια Σαμαρά.