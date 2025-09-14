Μνημόσυνο Λένας Σαμαρά: Στο Α’ Νεκροταφείο η οικογένειά της
Η Λένα Σαμαρά έφυγε από τη ζωή στις 7 Αυγούστου σε ηλικία 34 ετών
Δεκάδες φίλοι και συγγενείς βρίσκονται αυτή την ώρα στο Α’ Νεκροταφείο, όπου τελείται το μνημόσυνο της Λένας Σαμαρά.
Συγκινημένοι, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, η σύζυγός του Γεωργία και ο γιος τους Κωνσταντίνος έφτασαν λίγο πριν τις 13:00 στην εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων.
Ο κόσμος έσπευσε να τους συλλυπηθεί και να τους αγκαλιάσει, ενώ μεταξύ των παρευρισκομένων είναι εκπρόσωποι του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου.
Μεταξύ άλλων, παρόντες ήταν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, η Άντζελα Γκερέκου, καθώς και πλήθος κόσμου που θέλησε να συμπαρασταθεί στην οικογένεια.
Ο θείος της Λένας, Αλέξανδρος Σαμαράς, ήταν επίσης εκεί για να τιμήσει τη μνήμη της.
Δεκάδες φίλοι και οικείοι συμπαρίστανται στην οικογένεια Σαμαρά.