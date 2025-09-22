Φωτιά στην Ασπροπουλιά Καλαμάτας

Φωτιά ξέσπασε μετά τις 4 το μεσημέρι της Δευτέρας (22/9) στην Ασπροπουλιά Καλαμάτας.

Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά «καίει» κοντά στην Εθνική Οδό Καλαμάτας - Τρίπολης, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί επίγειες δυνάμεις για την κατάσβεσή της. Συγκεκριμένα, επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Δεν υπάρχει κίνδυνος για οικισμό.

