Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στον Ασπρόπυργο
Οι πυροσβέστες χάρη στην άμεση κινητοποίησή τους κατάφεραν να θεσουν υπό έλεγχο της φωτιά προτού επεκταθεί
Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο επιχείρησης στον Ασπρόπυργο Αττικής.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 09:00 σε επιχείρηση καθαρισμού και επισκευής πλοίων και συγκεκριμένα σε δεξαμενή, κοντά στη Λεωφόρο Μεγαρίδος, ενώ δεν υπήρξε κίνδυνος επέκτασης.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με έξι οχήματα και ειδική ομάδα χημικών της 1ης ΕΜΑΚ.
