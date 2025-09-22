Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο σε επιχείρηση

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε χώρο επιχείρησης στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα 21 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ στο σημείο έσπευσε και ειδική ομάδα χημικών της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς υπήρξαν ενδείξεις για παρουσία επικίνδυνων υλικών.

Η επιχείρηση κατάσβεσης είναι σε εξέλιξη με τους πυροσβέστες να προσπαθούν αν αποτρέψουν την εξάπλωση της φωτιάς σε παρακείμενους χώρους.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται.

