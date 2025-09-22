Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο σε επιχείρηση
Eπί ποδός η Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε χώρο επιχείρησης στον Ασπρόπυργο
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε χώρο επιχείρησης στον Ασπρόπυργο Αττικής.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα 21 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ στο σημείο έσπευσε και ειδική ομάδα χημικών της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς υπήρξαν ενδείξεις για παρουσία επικίνδυνων υλικών.
Η επιχείρηση κατάσβεσης είναι σε εξέλιξη με τους πυροσβέστες να προσπαθούν αν αποτρέψουν την εξάπλωση της φωτιάς σε παρακείμενους χώρους.
Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:08 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Συνελήφθη αλλοδαπός στου Ρέντη: Παρενοχλούσε 11χρονη σε καφετέρια
10:01 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο σε επιχείρηση
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Οι Κινέζοι επελαύνουν στην Αυστρία μέσω της Xpeng
09:12 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Οπαδική επίθεση στα Εξάρχεια – Τραυματίστηκε τουρίστας
09:59 ∙ WHAT THE FACT
Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο
08:48 ∙ ΚΟΣΜΟΣ