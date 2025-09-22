Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Σήμερα η πρώτη δίκη στην Κρήτη – Στο εδώλιο 104 άτομα

Με 104 κατηγορούμενους ξεκινά σήμερα, Δευτέρα, στο Α’ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου η πρώτη δίκη στην Κρήτη που αφορά υποθέσεις επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο εδώλιο παραπέμπονται 104 άνδρες και γυναίκες –αρκετοί συγγενείς μεταξύ τους– από διάφορες περιοχές του νομού Ηρακλείου, όπως αναφέρει το cretalive.gr. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, σε συνεργασία με συγκεκριμένα λογιστικά γραφεία και εταιρείες συμβουλευτικών υπηρεσιών, φέρονται να υπέβαλαν αιτήσεις με ψευδή στοιχεία, παρουσιάζοντας εικονικά μισθωτήρια για να κατοχυρώσουν επιδοτήσεις.

Η μεθοδολογία περιλάμβανε την εμφάνιση αγροτεμαχίων ως δήθεν ενοικιαζόμενων, με καταχώριση στοιχείων ανύπαρκτων εκμισθωτών και την κατάθεση αντίστοιχων συμφωνητικών αγρομίσθωσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην πράξη, οι εκτάσεις αυτές δεν ανήκαν στους φερόμενους εκμισθωτές, ούτε είχαν μισθωθεί από τους κατηγορουμένους, που ποτέ δεν τις καλλιέργησαν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ορισμένοι από τους κατηγορουμένους δεν έλαβαν τελικά καμία χρηματική ενίσχυση, καθώς είτε δεσμεύτηκαν τα ΑΦΜ τους από τη Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων είτε αποκλείστηκαν ως μη δικαιούχοι ύστερα από διασταυρωτικούς ελέγχους.