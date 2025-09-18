ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο κτηνοτρόφος «πολυτελείας» και το κέντρο μασάζ που έλαβε επιδοτήσεις

Αρχές του 2020 με εμπιστευτικό έγγραφο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας ο Alpha η τότε διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει Αρχές και υπουργείο για τον κτηνοτρόφο πολυτελείας, το πρόσωπο που και σήμερα πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις.

Ελεγκτές, ακολουθώντας τη ροή των επιδοτήσεων, σύμφωνα με τον Alpha, εκτός από τον δικό του στάβλο θα έβρισκαν δύο ακόμη μονάδες ιδιοκτησίας συγγενών του με εκατοντάδες βοοειδή και το μόνο που βρήκαν ήταν δύο ΑΦΜ.

Στην αναφορά που παρουσιάζει ο Alpha για τον κτηνοτρόφο «πολυτελείας», «κατά τον επιτόπιο έλεγχο στα φυσικά πρόσωπα δεν βρέθηκε κανένα ζώο. Όπως προκύπτει τόσο από τα ευρήματα όσο και από τις προφορικές αρχικές δηλώσεις ελεγχόμενων δεν υπήρξαν ποτέ ζώα. Ο βασικός ελεγχόμενος ώθησε φυσικά πρόσωπα (συγγενείς του) που μπορούσε να ελέγξει, να ανοίξουν κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις μόνο με τα ΑΦΜ τους χωρίς να διαθέτουν κανένα ζώο αλλά και καμία υποδομή».

Από τις επιδοτήσεις και τις κινήσεις βάσει ΑΦΜ ΟΠΕΚΕΠΕ και ΣΔΟΕ εντόπισαν το σημείο που βρισκόταν ο στάβλος στενούς συγγενείς του βασικού ελεγχόμενου και τους περίμενε έκπληξη.

Σύμφωνα με την αναφορά για τον κτηνοτρόφο «πολυτελείας», «ο έλεγχος στο ΑΦΜ διενεργήθηκε σπίτι της, αφού δεν εντοπίστηκε κανένας στάβλος και κανένα ζώο, δήλωσε ότι παρότι εμφανίζονται "κινήσεις" αυτό γίνεται εν αγνοία της από άλλον ελεγχόμενο. Στον έλεγχο στον κάτοχο ΑΦΜ... οι ελεγκτές δεν βρήκαν κανένα ζώο. Ενώ αρχικά δεν υπέδειξε κανέναν στάβλο, κατόπιν συνεννόησης με τον βασικό ελεγχόμενο, μπροστά στο κοινό κλιμάκιο ΣΔΟΕ - ΟΠΕΚΕΠΕ ανασκεύασε και υπέδειξε κάποιο στάβλο. Ο χώρος είχε εμφάνιση αποθήκης και όχι χώρου με ζώα».

Η αναφορά συνεχίζει: «Τα φυσικά πρόσωπα που ελέγχθηκαν ως εμπλεκόμενοι με τον κάτοχο ΑΦΜ (βασικό ελεγχόμενο) κατά τη διάρκεια του ελέγχου δεν διέθεταν κανένα παραστατικό διακίνησης ζωικού κεφαλαίου».

Το 2020 ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ έστειλε τον φάκελο στις Αρχές και πέντε χρόνια μετά τα στοιχεία αυτά φαίνεται να έχουν παραδοθεί και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Όπως αναφέρουν πηγές της πρώην διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ 2020: «Υπήρξε κωλυσιεργία από την προηγούμενη διοίκηση. Τον Ιανουάριο του 2020 και παρότι ήταν ένα μόλις μήνα πρόεδρος, ο καθηγητής Γρηγόρης Βάρρας έστειλε στον εισαγγελέα την υπόθεση, καθώς ο φάκελος ήταν έτοιμος, είχαν γίνει όλοι οι έλεγχοι με τη συμμετοχή και του ΣΔΟΕ».

Κέντρο μασάζ πήρε επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ακόμη και κέντρα μασάζ και κέντρα υπνωτισμού λάμβαναν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του OPEN. Στη λίστα της Οικονομικής Αστυνομίας με τα «αμαρτωλά» ΑΦΜ υπάρχουν και δύο κυρίες, που είναι ιδιοκτήτριες σε δύο κέντρα αισθητικής-μασάζ-υπνοθεραπείας και φέρεται να έχουν πάρει επιδοτήσεις για αγροτεμάχια, τα οποία δήλωναν στην Κύθνο.

Παρουσίαζαν χαρτιά ότι είχαν νοικιάσει κάποιες εκτάσεις και τις δήλωναν με τη διαφορά, σύμφωνα με το OPEN, ότι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες αυτών των εκτάσεων δεν γνώριζαν τίποτα και τώρα πια ενημερώθηκαν και έμαθαν ότι υπάρχουν δύο κυρίες που δήλωναν τα κτήματά τους στην Κύθνο και λάμβαναν επιχορηγήσεις.

