Χατζηδάκης: Προτεραιότητα η άμεση ενίσχυση εισοδημάτων και αποφασιστικές κινήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μίλησε για τους δύο κύριους τρόπους ενίσχυσης του εισοδήματος των πολιτών, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση επιλέγει την απευθείας αύξηση των χρημάτων στην τσέπη των φορολογουμένων αντί να βασίζεται σε μεσάζοντες ή τρίτους.

Ο κύριος Χατζηδάκης τόνισε ότι η ηγεσία της χώρας αντιμετωπίζει με αποφασιστικότητα τα ζητήματα διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Ο πρωθυπουργός έχει τοποθετηθεί ξεκάθαρα για το θέμα. Πρόκειται για ένα κομμάτι του βαθέως κράτους που δεν έχουμε καταφέρει να διαχειριστούμε πλήρως, αλλά η κυβέρνηση έχει δράσει άμεσα μετά τις αποκαλύψεις», είπε χαρακτηριστικά στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων της πολιτεύτριας της ΝΔ Πόπης Σεμερτζίδου, μεταξύ των οποίων πολυτελή οχήματα, 11 ακίνητα και περίπου 1,5 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Χατζηδάκης κάλεσε την αντιπολίτευση να αναλάβει και εκείνη τις ευθύνες των προηγούμενων κυβερνήσεων πριν ασκήσει κριτική, υπενθυμίζοντας ότι έχει συγκροτηθεί εξεταστική επιτροπή στη Βουλή για τη διερεύνηση όλων των περιστατικών. «Η ΝΔ δεν κρύβει τίποτα. Οι συνεδριάσεις της εξεταστικής θα είναι δημόσιες και κάθε κόμμα μπορεί να παρουσιάσει τα στοιχεία του», πρόσθεσε.

Τα μέτρα της ΔΕΘ και η στήριξη των νοικοκυριών

Σχετικά με τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στη ΔΕΘ, ο αντιπρόεδρος τόνισε ότι η μείωση του ΦΠΑ στοχεύει στη μείωση των τιμών βασικών αγαθών και υπηρεσιών, ωστόσο επισήμανε ότι η επίτευξη αυτού εξαρτάται από ενδιάμεσους παράγοντες. Αντίθετα, η μείωση των άμεσων φόρων προσφέρει απευθείας περισσότερα χρήματα στα νοικοκυριά. «Προτιμούμε οι πολίτες να λαμβάνουν το ποσό κατευθείαν στην τσέπη τους», είπε.

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά, αλλά υπενθύμισε τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για τον κατώτατο μισθό, ο οποίος ανέβηκε από τα 650 στα 880 ευρώ, με στόχο να φτάσει στα 950 ευρώ.

Ο κ. Χατζηδάκης αναγνώρισε ότι η οικονομική κατάσταση παραμένει δύσκολη για αρκετές οικογένειες, ωστόσο τόνισε ότι δεν είναι αποδεκτό να παρουσιαστεί η Ελλάδα με υπερβολικούς αρνητικούς χαρακτηρισμούς. «Η χώρα δεν έχει γίνει Αφρική και δεν πηγαίνουμε με την όπισθεν», κατέληξε.