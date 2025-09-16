Μαρινάκης για Σεμερτζίδου: Το 2023 δεν είχε επιλεχθεί στα ψηφοδέλτια

Απαντήσεις για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις διαδικασίες που κινήθηκαν εις βάρος της Καλλιόπης Σεμερτζίδου, έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Το φέρτε πίσω τα κλεμμένα που ζητάει ο κόσμος και εμείς το κάνουμε πράξη είναι το αυτονόητο, τα ποσά πάνε στο τέλος της ημέρας στους πραγματικούς αγρότες που τα δικαιούνται. Για την συγκεκριμένη πολιτεύτρια, ήταν το 2019, το 2021 ήμουν Γραμματέας, το 2023 ο πρωθυπουργός δεν την είχε συμπεριλάβει στα ψηφοδέλτια και δεν υπήρχε τότε ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν αρνείται κανείς ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο ελέγχεται. Σίγουρα πάντως επί ημερών Μητσοτάκη ανεξαρτήτως σε ποιο κόμμα ανήκεις ή σε ποια τάξη και η Δικαιοσύνη κρίνει ότι πρέπει να ελεγχθείς θα γίνει», είπε μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Συμπλήρωσε δε για την κυρία Σεμερτζίδου ότι η ΝΔ θα εκτιμήσει την κατάσταση για να κινηθεί μια διαδικασία αναστολής κομματικής ιδιότητας.

Για όσα ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι το πρόγραμμά του δεν είναι κοστολογημένο προκειμένου να αλιεύσει ψήφους. «Το ΠΑΣΟΚ ή λέει ψέματα ή δεν λέει ποιους φόρους θα ανεβάσει για να υλοποιήσει όσα ανακοίνωσε», ανέφερε.

«Μόνο περισσότερα πρέπει να περιμένουν οι πολίτες», πρόσθεσε για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης αναλύοντας τα έσοδα του κράτους.

