Με συγκίνησε η γαλάζια Πόπη με τη Ferrari

Διάβασα την ανάρτηση της γαλάζιας Πόπης της οποίας δεσμεύτηκαν όλοι οι λογαριασμοί από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και ένα δάκρυ κύλησε από τα μάτια μου για την πρώην πολιτεύτρια της ΝΔ.

«Τώρα ενημερώθηκα από εσάς (σ.σ. από τους χρήστες του TikTok θα εννοεί μάλλον) για τη δέσμευση των περιουσιακών. Θέλω να μας αφήσουν ήσυχους. Δεν ήμασταν εμπλεκόμενοι πουθενά και γίναμε στόχος νούμερο 1», δηλώνει η πρώην πολιτεύτρια της ΝΔ, Πόπη Σεμερτζίδου, για τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σχετικά με την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Χριστέ μου, τι δράμα κι αυτό;

Και συνεχίζει συντετριμμένη η γαλάζια Πόπη: «Δεν μπορώ να το καταλάβω. Με συγχωρείτε για τον τόνο μου… αλλά έχω αγανακτήσει και το χειρότερο είναι αυτούς τους γονείς μας δεν τους σκέφτεται κανείς; Μου κάνει τρομερή εντύπωση, τι να σας πω δεν ξέρω. Εγώ τώρα παρέδιδα αυτοκίνητα και με παίρνουν τα κανάλια και λέει σας δεσμεύσαν τα αυτοκίνητα. Εντάξει, ό,τι πείτε ρε παιδιά, τι να κάνω εγώ τώρα δηλαδή; Νοίκιαζα αυτοκίνητα, τώρα δεν έδωσα, παρέδωσα αυτοκίνητο, δεν ξέρω».

Σταμάτα ρε Πόπη, μου σπαράζεις την καρδιά. Δεν το καταλαβαίνεις; Να είχα ένα αυτοκίνητο να στο χαρίσω βρε κορίτσι μου. Lada σου κάνει; Έχω ένα παλιό στο χωριό. Τα πάντα έχει πάνω και ανεμιστήρα.

Να στο δώσω Πόπη μου να μπορείς να πηγαίνεις στη νέα σου δουλειά στο χωράφι. Αρκεί να σε δούμε να χαμογελάς στο TikTok όπως παλιά που ήσουν στο κόμμα... Περαστικά Πόπη μου, περαστικά.

Διαβάστε επίσης