ΟΠΕΚΕΠΕ - Καλλιόπη Σεμερτζίδου: «Ήταν νόμιμες οι επιδοτήσεις, δεχόμαστε άδικη επίθεση»

«Οι επιδοτήσεις που έχουμε πάρει είναι καθόλα νόμιμες. Ανεξάρτητα από το τι λέγεται, μέχρι και σήμερα δεν μας έχει ενοχλήσει κανείς από καμία Αρχή», απαντά η Καλλιόπη Σεμερτζίδου σε όσους αμφισβητούν τη νομιμότητα των επιδοτήσεων που η ίδια και η οικογένειά της έχουν λάβει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Καλλιόπη Σεμερτζίδου: «Ήταν νόμιμες οι επιδοτήσεις, δεχόμαστε άδικη επίθεση»

Η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που βρίσκεται στο «στόχαστρο» προκαταρκτικής έρευνας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας αναφορικά με τις επιδοτήσεις που φέρεται να έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Την ώρα που βρίσκεται στο «στόχαστρο» προκαταρκτικής έρευνας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας αναφορικά με τις επιδοτήσεις που φέρεται να έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τόσο η πρώην πολιτεύτρια της ΝΔ, όσο και μέλη της οικογένειάς της, η Καλλιόπη Σεμερτζίδου εξακολουθεί να τονίζει ότι οι επιδοτήσεις είναι νόμιμες και πως η ίδια αλλά και ο σύζυγός της, Χρήστος Μαγειρίας, έχουν στοχοποιηθεί άδικα.

«Οι αρχές που ασχολούνται με την υπόθεση ξέρουν ποιοι είναι οι δύο που ελέγχονται για τις επιδοτήσεις. Γιατί δεν βγαίνουν να πουν ότι δεν είμαστε εμείς τη στιγμή που βλέπουν ότι δεχόμαστε μια άδικη και πρωτοφανή επίθεση; Οι επιδοτήσεις που έχουμε πάρει είναι καθόλα νόμιμες. Ανεξάρτητα από το τι λέγεται, μέχρι και σήμερα δεν μας έχει ενοχλήσει κανείς από καμία Αρχή, ούτε εμάς ούτε την οικογένειά μας» τονίζει η πολιτεύτρια της ΝΔ στο Star.

«Είμαι καθαρός, έχω ελεγχθεί 11 φορές»

Την αθωότητα του υποστήριξε και ο σύζυγος της Καλλιόπης Σεμερτίδου, Χρήστος Μαγειρίας με δηλώσεις του τις προηγούμενες ημέρες, επίσης στον τηλεοπτικό σταθμό του STAR, δηλώνοντας πως «είναι καθαρός».

«Είμαι εντελώς καθαρός κι εγώ και η οικογένεια μου. Έχω ελεγχθεί πάνω από 11 φορές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είμαι και τις 11 φορές σωστός», δηλώνει μιλώντας στο STAR ο Χρήστος Μαγειρίας, σύζυγος της Καλλιόπης Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 5 Αυγούστου από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ, εν μέσω δημοσιευμάτων που την εμπλέκουν με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και για παράνομες επιδοτήσεις ύψους 2.500.000 εκατ. ευρώ που φέρεται να έχει εισπράξει μαζί με τον σύζυγό της.

Ακόμη, ο σύντροφος της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας που τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας αλλά και την προσοχή της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, απαντά για τις επιδοτήσεις αλλά και για τα πολυτελή οχήματα που έχουν προκαλέσει σάλο στα social media.

Σχετικά με τις επιδοτήσεις που αγγίζουν τα 1.400.000 εκατ. ευρώ ο Χρήστος Μαγειρίας αναφέρει: «Αυτά είναι πραγματικότητα, δεν τα αποκρύπτουμε. 620.000 ευρώ πήρα εγώ, 96.000 η σύντροφος μου και 890.000 η μητέρα μου, που έχει πάνω από 500 αγελάδες ζωικό κεφάλαιο.

Τι απαντά για την Φεράρι

«Δεν είναι της συντρόφου μου τα πολυτελή αυτοκίνητα... Φανταστείτε ότι τη Ferrari την έχω από το 2004 και την Porsche την πήρα το 2016 μεταχειρισμένη, που τα εισοδήματά μου το δικαιολογούν πλήρως, όταν καταλαβαίνετε ότι μόνο στα 6 χρόνια οι επιδοτήσεις είναι αυτές, είναι ο τζίρος μου κάτι εκατομμύρια, όπως αποτυπώνονται όλα στις φορολογικές μου δηλώσεις», ξεκαθαρίζει ο Χρήστος Μαγειρίας.

