Πόπη Σεμερτζίδου: «Θέλω να μας αφήσουν ήσυχους, δεν ήμασταν πουθενά εμπλεκόμενοι»

Για σκευωρία εναντίον εκείνης και της οικογένειάς της κάνει λόγο η πρώην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Πόπη Σεμερτζίδου, σε μία πρώτη αντίδραση μετά τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων αξίας τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, στον απόηχο του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Τώρα ενημερώθηκα από εσάς για τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων. Θέλω να μας αφήσουν ήσυχους. Δεν ήμασταν εμπλεκόμενοι πουθενά και γίναμε στόχος νούμερο ένα. Το καταλαβαίνετε αυτό; Δεν ήμασταν πουθενά εμπλεκόμενοι, απλώς μας έμπλεξαν και γίναμε στόχος από παντού.

Δεν είμαστε από τους εμπλεκόμενους με τα 1,7 εκατ. ευρώ που τους κατέσχεσαν τα χρήματα, δεν είχαμε δικαστεί, αυτοί που δικάστηκαν και βγήκαν δικά μας ονόματα, που δεν είχαμε πουθενά εμπλοκή», ισχυρίστηκε η Σεμερτζίδου, μιλώντας στο MEGA.

«Δεν μπορώ να το καταλάβω. Με συγχωρείτε για τον τόνο μου, δεν μου φταίτε εσείς, αλλά έχω αγανακτήσει και το χειρότερο είναι: Αυτούς τους γονείς μας δεν τους σκέφτεται κανείς; Μου κάνει τρομερή εντύπωση, τι να σας πω, δεν ξέρω.

Τώρα παρέδιδα αυτοκίνητα και με παίρνουν τα κανάλια και λένε: “Σας δεσμεύσαν τα αυτοκίνητα”. ΟΚ, ό,τι πείτε παιδιά, τι να κάνω εγώ τώρα δηλαδή; Νοίκιαζα αυτοκίνητα, τώρα δεν έδωσα, παρέδωσα αυτοκίνητο, δεν ξέρω», είπε ακόμη.

Στο χρονικό διάστημα 2019 – 2024, οι ελεγχόμενοι εισέπραξαν συνολικά περίπου 2,6 εκατ. ευρώ μέσω επιδοτήσεων. Από αυτά, ποσό ύψους 1,5 εκατ. ευρώ θεωρείται ότι δεν αξιοποιήθηκε σύμφωνα με τον δηλωθέντα σκοπό, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές.

Ως εκ τούτου, με απόφαση της Αρχής δεσμεύτηκαν όχι μόνο τα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία των δύο κεντρικών προσώπων, αλλά και συγγενικών τους, καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία της μονοπρόσωπης ΙΚΕ που είχαν συστήσει.

Η δέσμευση περιλαμβάνει, εκτός από 11 ακίνητα, αγροτεμάχια, οικόπεδα και πολυτελή οχήματα: Μία Ferrari, μία Porsche, καθώς και ακόμη 30 αυτοκίνητα τα οποία είχαν ενοικιαστεί και αξιοποιούνταν εμπορικά.

Το πόρισμα που διαβιβάστηκε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, αναφέρεται σε σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ζητώντας να διερευνηθεί εάν και σε ποιον βαθμό τελέστηκαν από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Παράλληλα, ζητήθηκε από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες να ελέγξουν και το υπόλοιπο ποσό –περίπου 1 εκατ. ευρώ– ώστε να διαπιστωθεί εάν η είσπραξη αυτού έγινε με τη χρήση πλαστών ή εικονικών τιμολογίων.

Διαβάστε επίσης