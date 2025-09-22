Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος - Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 15:00, στο Γ' Κοιμητήριο Αθηνών στη Νίκαια

Newsbomb

Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος - Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε ηλικία 74 ετών έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος, σκορπίζοντας θλίψη σε συγγενείς φίλους και συνεργάτες από την τον καλλιτεχνικό χώρο.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσω ανάρτησης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποχαιρετώντας τον με λόγια συγκίνησης.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 15:00, στο Γ' Κοιμητήριο Αθηνών στη Νίκαια.

Η ανάρτηση του ηθοποιού:

«Αντίο αγαπημένε μας Βαγγέλη! Ο καλός μας συνάδελφος Βαγγέλης Ζερβόπουλος έφυγε χθες από την ζωή, ένας σεμνός ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου.. Ένα πάντα χαμογελαστό παιδί και παιδί ήταν ως τα 74 του χρόνια… Καλό ταξίδι αγαπημένε μας φίλε, θα σε αποχαιρετίσουμε από Γ κοιμητήριο Αθήνας στην Νίκαια αύριο Τρίτη στις 3 το μεσημέρι».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:18ΚΟΣΜΟΣ

Φρενίτιδα για καταφύγια στη Γερμανία μετά την εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία

13:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Μπήκα μέσα στο νερό του Πολιχνίτου και μου πέρασε η μέση για ένα μήνα»

12:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Έχουμε επιλέξει τον διάλογο και όχι μια συγκρουσιακή λογική ψευτοπατριωτισμού που «κονταίνει» την Ελλάδα

12:48ΠΑΙΔΕΙΑ

Μητσοτάκης σε Ωνάσεια Περιστερίου: «Η κυβέρνηση θα εξακολουθεί να επενδύει συστηματικά στη δημόσια παιδεία»

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Μπασάρ Αλ - Άσαντ: Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι δηλητηριάστηκε στη Μόσχα

12:38ΠΑΙΔΕΙΑ

Ολοήμερα σχολεία: Διαμαρτυρίες για τα κενά εκπαιδευτικών - Τι απαντάει το υπουργείο Παιδείας

12:36ΚΟΣΜΟΣ

«Τα προβλήματα των ευρωπαϊκών αεροδρομίων οφείλονται σε κυβερνοεπίθεση» επιβεβαιώνει η ENISA

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ασύλληπτη τραγωδία στον Αποκόρωνα – Νεκρό βρέφος 2,5 μηνών

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Τι έδειξε η νεκροψία-νεκροτομή - Η 59χρονη πάλεψε να σωθεί

12:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: «Θα με βοηθήσεις ή θα αυτοκτονήσω» - Οι νέες απειλές της 62χρονης, ο... συνεργός και οι έρευνες για δολοφονία της 91χρονης μητέρας της

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα καταγγέλλει ότι κράτησαν παιδί 3,5 ετών για 12 ώρες στο αστυνομικό τμήμα

12:03ΚΟΣΜΟΣ

Η κακοκαιρία Alessio μαστίζει τη Βόρεια Ιταλία: Καταστροφές σε Κόμο, Μόντσα και Βαρέζε

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στον Ασπρόπυργο

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονίες, απαγωγές, τρομοκρατία: Τα απαγορευμένα νησιά της Καραϊβικής για τους Αμερικανούς τουρίστες

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος - Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο

11:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ο εμποδιστής Ρεξ φέρνει την πρώτη φθινοπωρινή κακοκαιρία

11:36ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

Σαναέ Τακαΐτσι: Η γυναίκα που μπορεί να αλλάξει την ιστορία της Ιαπωνίας

11:36ΕΘΝΙΚΑ

«Eunomia 6-25»: Εντυπωσιακές εικόνες από την αεροναυτική άσκηση Ελλάδας, Κύπρου, Γαλλίας και Ιταλίας

11:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Οδηγός έτρεχε με 187 χλμ/ώρα στη λεωφόρο Συγγρού

11:25ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League: Πρεμιέρα με σούπερ προσφορές και ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο ερχομός του φθινοπώρου – Πότε θα έρθει η πρώτη κακοκαιρία

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή μποέμ ή κατσίβελοι: Από την Ινδία… στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονίες, απαγωγές, τρομοκρατία: Τα απαγορευμένα νησιά της Καραϊβικής για τους Αμερικανούς τουρίστες

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ασύλληπτη τραγωδία στον Αποκόρωνα – Νεκρό βρέφος 2,5 μηνών

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Μπασάρ Αλ - Άσαντ: Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι δηλητηριάστηκε στη Μόσχα

09:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: «Κάποιοι προσπάθησαν να με φάνε» έλεγε η 59χρονη σε βίντεο και ευχαριστούσε τον αδελφό της

09:59WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Γιατί τελείωσαν οι πινακίδες κυκλοφορίας για μοτοσικλέτες - Οι ευθύνες, οι καθυστερήσεις και τι θα γίνει με τους νέους ιδιοκτήτες

12:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: «Θα με βοηθήσεις ή θα αυτοκτονήσω» - Οι νέες απειλές της 62χρονης, ο... συνεργός και οι έρευνες για δολοφονία της 91χρονης μητέρας της

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα καταγγέλλει ότι κράτησαν παιδί 3,5 ετών για 12 ώρες στο αστυνομικό τμήμα

11:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ο εμποδιστής Ρεξ φέρνει την πρώτη φθινοπωρινή κακοκαιρία

10:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Οι 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες είναι βολεμένες με 30-40 μεγάλους πελάτες - Ποια χαρακτήρισε την πιο πετυχημένη τράπεζα στην Ελλάδα, τι είπε για τον 5ο πόλο

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Τι έδειξε η νεκροψία-νεκροτομή - Η 59χρονη πάλεψε να σωθεί

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος - Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσοχοΐδης: Προχωρούμε στην εγκατάσταση ένστολων, μάχιμων, πολύ εξειδικευμένων αστυνομικών στους καταυλισμούς Ρομά

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα είχε η Ζωή Κωνσταντοπούλου

13:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Μπήκα μέσα στο νερό του Πολιχνίτου και μου πέρασε η μέση για ένα μήνα»

18:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση Αρναούτογλου για έντονες βροχές - Πότε αλλάζει το σκηνικό

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφανισμένο ψάρι επέστρεψε σε ποτάμι σκορπώντας ενθουσιασμό

07:56WHAT THE FACT

Πώς ξεκινούν τα παραμύθια στην Κορέα αντί για «Μια φορά και έναν καιρό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ