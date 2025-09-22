Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος - Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο

Σε ηλικία 74 ετών έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος, σκορπίζοντας θλίψη σε συγγενείς φίλους και συνεργάτες από την τον καλλιτεχνικό χώρο.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσω ανάρτησης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποχαιρετώντας τον με λόγια συγκίνησης.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 15:00, στο Γ' Κοιμητήριο Αθηνών στη Νίκαια.

Η ανάρτηση του ηθοποιού:

«Αντίο αγαπημένε μας Βαγγέλη! Ο καλός μας συνάδελφος Βαγγέλης Ζερβόπουλος έφυγε χθες από την ζωή, ένας σεμνός ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου.. Ένα πάντα χαμογελαστό παιδί και παιδί ήταν ως τα 74 του χρόνια… Καλό ταξίδι αγαπημένε μας φίλε, θα σε αποχαιρετίσουμε από Γ κοιμητήριο Αθήνας στην Νίκαια αύριο Τρίτη στις 3 το μεσημέρι».

