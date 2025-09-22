Πυροσβεστική: 42 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα
Η τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τις πυρκαγιές στην επικράτεια.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Από τις 18:00 το απόγευμα του Σαββάτου (20/9), έως τις 18:00 το απόγευμα της Κυριακής (21/9), εκδηλώθηκαν 42 αγροτοδασικές πυρκαγιές.
Από αυτές, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι 35 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη επτά.
Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:37 ∙ WHAT THE FACT
Είναι καλύτερο να κάνουμε ντους το πρωί ή το βράδυ; - Ο αντίκτυπος στην υγεία μας
23:16 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Super League Βαθμολογία: Δε νίκησε κανείς «μεγάλος», χαμένος ο Παναθηναϊκός
23:01 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 22 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
09:59 ∙ WHAT THE FACT
Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο
15:08 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ