Οι αγρότες έκλεισαν αιφνιδιαστικά τη Μουδανιών στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη

Ο αυτοκινητόδρομος Θεσσαλονίκης-Μουδανιών έκλεισε για περίπου 40 λεπτά λόγω αποκλεισμού από αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης, προκαλώντας προσωρινές εκτροπές στην κυκλοφορία.

Οι αγρότες, που συγκεντρώθηκαν αρχικά στο σημείο με τα τρακτέρ τους στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, προχώρησαν αιφνιδιαστικά στον αποκλεισμό της Εθνικής Οδού στο ύψος της εξόδου για Σχολάρι, κρατώντας το μπλόκο στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη για περίπου 40 λεπτά. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξήχθη προσωρινά μέσω παρακαμπτηρίου στον κόμβο Σχολάρι.

Η κινητοποίηση των αγροτών σχετίζεται με τις αθρόες εισαγωγές προϊόντων, το αυξημένο κόστος παραγωγής και τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ). Είχαν ζητήσει νωρίτερα από την κυβέρνηση να αποσύρει τον ΑΤΑΚ μέχρι τις 19:00 το απόγευμα, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα προχωρούσαν σε αποκλεισμό της οδού, πράγμα που τελικά έπραξαν.