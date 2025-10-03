Τραγωδία στην Αμαλιάδα: Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό
Η ηλικιωμένη πήγαινε στο ΚΑΠΗ προκειμένου να πάρει το φαγητό της και παρασύρθηκε από μεγάλο φορτηγό
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μία ηλικιωμένη γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο όταν παρασύρθηκε από φορτηγό στην προσπάθεια της να διασχίσει το δρόμο στην οδό Καρακανδά στην Αμαλιάδα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews η ηλικιωμένη πήγαινε στο ΚΑΠΗ προκειμένου να πάρει το φαγητό της και παρασύρθηκε από μεγάλο φορτηγό.
Ο θάνατος της ήταν ακαριαίος.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:02 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Audi on Tour: Η Θεσσαλονίκη γίνεται η καρδιά της Audi
11:42 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Γιατί η Ιαπωνία ξεμένει από την αγαπημένη της μπύρα
11:15 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ