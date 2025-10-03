Τραγωδία στην Αμαλιάδα: Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό

Μία ηλικιωμένη γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο όταν παρασύρθηκε από φορτηγό στην προσπάθεια της να διασχίσει το δρόμο στην οδό Καρακανδά στην Αμαλιάδα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews η ηλικιωμένη πήγαινε στο ΚΑΠΗ προκειμένου να πάρει το φαγητό της και παρασύρθηκε από μεγάλο φορτηγό.

Ο θάνατος της ήταν ακαριαίος.