Φωτιά σε αποθήκη στη Μακρακώμη της Φθιώτιδας - Δείτε φωτογραφίες
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επενέβησαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με 6 πυροσβέστες
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής (3/10/25) στη Μακρακώμη της Φθιώτιδας, για φωτιά σε αποθήκη νότια της πόλης.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr, η πυρκαγιά ξεκίνησε από το συγκεκριμένο κτίριο, που είναι δίπλα σε σπίτια, στο δρόμο που περνά από το Γυμνάσιο - Λύκειο Μακρακώμης.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επενέβησαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με 6 πυροσβέστες, που σε πρώτη φάση απέκλεισαν την περίπτωση επέκτασής της, καθώς τριγύρω υπήρχε αρκετή ξερή βλάστηση.
Δείτε φωτογραφίες:
