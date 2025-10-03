Φωτιά σε αποθήκη στη Μακρακώμη της Φθιώτιδας - Δείτε φωτογραφίες

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής (3/10/25) στη Μακρακώμη της Φθιώτιδας, για φωτιά σε αποθήκη νότια της πόλης.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, η πυρκαγιά ξεκίνησε από το συγκεκριμένο κτίριο, που είναι δίπλα σε σπίτια, στο δρόμο που περνά από το Γυμνάσιο - Λύκειο Μακρακώμης.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επενέβησαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με 6 πυροσβέστες, που σε πρώτη φάση απέκλεισαν την περίπτωση επέκτασής της, καθώς τριγύρω υπήρχε αρκετή ξερή βλάστηση.

Δείτε φωτογραφίες: