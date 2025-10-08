Διακοπές νερού την Τετάρτη (8/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
00.00/
1'
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, EKTAKTH
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ
Αίμονος και Πλάτωνος
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, EKTAKTH
ΓΑΛΑΤΣΙ
Λεωφ. Βεΐκου και Ευβοίας
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΓΛΥΦΑΔΑ, EKTAKTH
ΤΕΡΨΙΘΕΑ
Αρχιπελάγους και Αμερικής
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΓΛΥΦΑΔΑ, EKTAKTH
ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ
Χίου και Κεφαλληνίας
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, EKTAKTH
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λεωφ. Ηρακλείου και Κιθαιρώνος
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΗΦΙΣΙΑ, EKTAKTH
ΚΗΦΙΣΙΑ
1ης Μαΐου και Κατσώνη
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, EKTAKTH
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
Μετεώρων και Ηφαίστου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, EKTAKTH
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Θράκης και Ποταμού Καλαμά
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΧΟΛΑΡΓΟΣ, EKTAKTH
ΧΟΛΑΡΓΟΣ
17ης Νοεμβρίου 1973 και Σερίφου
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:00 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Πώς να απενεργοποιήσεις την κοινοποίηση της τοποθεσίας σου στο Instagram
07:56 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Έρχονται τα drones που καταγράφουν πινακίδες κυκλοφορίας
06:58 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 8 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
22:25 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος