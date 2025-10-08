Διακοπές νερού την Τετάρτη (8/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές νερού την Τετάρτη (8/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
In Time
ΕΛΛΑΔΑ
1'

Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:

  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, EKTAKTH
    ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ
    Αίμονος και Πλάτωνος
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, EKTAKTH
    ΓΑΛΑΤΣΙ
    Λεωφ. Βεΐκου και Ευβοίας
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΓΛΥΦΑΔΑ, EKTAKTH
    ΤΕΡΨΙΘΕΑ
    Αρχιπελάγους και Αμερικής
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΓΛΥΦΑΔΑ, EKTAKTH
    ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ
    Χίου και Κεφαλληνίας
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, EKTAKTH
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ
    Λεωφ. Ηρακλείου και Κιθαιρώνος
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΗΦΙΣΙΑ, EKTAKTH
    ΚΗΦΙΣΙΑ
    1ης Μαΐου και Κατσώνη
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, EKTAKTH
    ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
    Μετεώρων και Ηφαίστου
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, EKTAKTH
    ΧΑΛΑΝΔΡΙ
    Θράκης και Ποταμού Καλαμά
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΧΟΛΑΡΓΟΣ, EKTAKTH
    ΧΟΛΑΡΓΟΣ
    17ης Νοεμβρίου 1973 και Σερίφου

