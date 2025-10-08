Προβλήματα στην Άνδρο από ισχυρή νεροποντή: Υπερχείλισε χείμαρρος, γέμισαν λάσπες οι δρόμοι

Έντονη καταιγίδα προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην Άνδρο το απόγευμα της Τρίτης (6/10), ενώ ιδιαίτερα επλήγη η περιοχή Νειμποριό.

Η ξαφνική, ισχυρή νεροποντή προκάλεσε την υπερχείλιση του τοπικού χειμάρρου, που μετέφερε φερτά υλικά και μπλόκαρε την πρόσβαση προς τη θάλασσα, με αποτέλεσμα οι δρόμοι να καλυφθούν από μεγάλες ποσότητες λάσπης.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του δήμου Άνδρου, η Πολιτική Προστασία έθεσε σε λειτουργία μηχανήματα έργου και οχήματα για τον καθαρισμό και την αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας. Παράλληλα, περιπολικό της Αστυνομίας ρύθμιζε την κυκλοφορία για όσο διάστημα χρειάστηκε.

Οι παρεμβάσεις ξεκίνησαν άμεσα και συνεχίστηκαν έως αργά το βράδυ, με στόχο να αποκατασταθεί το ταχύτερο δυνατό η έξοδος του χειμάρρου και να καθαριστούν οι πλημμυρισμένοι δρόμοι. Οι εργασίες επαναλήφθηκαν και νωρίς το πρωί της Τετάρτης, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της περιοχής και η ασφάλεια των κατοίκων και επισκεπτών.

