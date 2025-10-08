Καιρός: Πολική εισβολή σε Ευρώπη και Ελλάδα «βλέπουν» οι Ιταλοί - Η ημερομηνία... ορόσημο

Οι τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις από την Ιταλία προειδοποιούν για μια σημαντική ψυχρή εισβολή που θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, με χαρακτηριστικά βαθιού χειμώνα να κάνουν την εμφάνισή τους ήδη από τα μέσα Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το ιταλικό δίκτυο MeteoWeb, αναμένεται δραματική πτώση θερμοκρασιών και πιθανότητα παγετού σε αρκετές περιοχές, κυρίως στη Νότια Ευρώπη και την Ελλάδα.

Ο ρόλος του Αντικυκλώνα των Αζορών στην ψυχρή εισβολή

Καθοριστική για την εξέλιξη του καιρού θα είναι η θέση του Αντικυκλώνα των Αζορών, ο οποίος προβλέπεται να μετακινηθεί προς τον βόρειο Ατλαντικό. Αυτή η κίνηση θα μπλοκάρει τις ωκεάνιες διαταραχές, επιτρέποντας σε ψυχρές αέριες μάζες πολικής προέλευσης να κατευθυνθούν προς την Κεντρική Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Η μεταφορά αυτών των ψυχρών μαζών αναμένεται να προκαλέσει σημαντική πτώση των θερμοκρασιών, με ιδιαίτερη ένταση στη Νότια Ευρώπη.

Ήδη αυτή την εβδομάδα, οι θερμοκρασίες στην Ιταλία καταγράφονται χαμηλότερα από τα συνηθισμένα για την εποχή επίπεδα. Στη Νότια Ιταλία, περιοχές όπως η Καλαβρία, η Απουλία και η Βασιλικάτα βιώνουν μέγιστες θερμοκρασίες γύρω στους 19-20°C, ενώ στα ορεινά η θερμοκρασία πέφτει κοντά στους 15°C, συνοδευόμενη από βροχές και ισχυρούς ανέμους.

Παράλληλα, δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν την παρουσία ισχυρού κυκλώνα πάνω από τα Βαλκάνια και το Αιγαίο, ο οποίος επιφέρει αστάθεια και ψυχρό καιρό σε τμήματα της Νότιας Ιταλίας. Στο βόρειο τμήμα της χώρας επικρατεί ηλιοφάνεια, αλλά με πολύ χαμηλές πρωινές θερμοκρασίες λόγω θερμοκρασιακής αναστροφής.

Προβλέψεις για έντονη ψυχρή εισβολή στα μέσα Οκτωβρίου

Οι μετεωρολογικές ενδείξεις συγκλίνουν σε μια ισχυρή ψυχρή εισβολή που αναμένεται γύρω στις 15-16 Οκτωβρίου, με θερμοκρασίες να υποχωρούν έως και 10 βαθμούς κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης.

Αν οι προβλέψεις επαληθευτούν, ο φετινός Οκτώβριος θα καταγραφεί ως ένας «εποχικός σταθμός» στην ιστορία των μετεωρολογικών δεδομένων, με τους Ιταλούς μετεωρολόγους να τον χαρακτηρίζουν «επικό» μήνα.

Οι επόμενες 48 ώρες θα είναι κρίσιμες για την επιβεβαίωση των προγνωστικών μοντέλων και οι μετεωρολόγοι αναμένουν νεότερα στοιχεία μέσα από τα επικείμενα δελτία καιρού.

Η πορεία του Αντικυκλώνα των Αζορών και η δυναμική των ατμοσφαιρικών συστημάτων στον Ατλαντικό και τη Μεσόγειο θα καθορίσουν την ένταση και την έκταση της ψυχρής εισβολής, καθώς και τις επιπτώσεις της στην Ελλάδα και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

