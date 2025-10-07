Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

Τι δείχνουν οι προβλέψεις 

Newsbomb

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη
ΚΑΙΡΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τα μακροπρόθεσμα μετεωρολογικά μοντέλα, η χώρα αναμένεται να περάσει ένα ήπιο φθινόπωρο, με θερμοκρασίες ελαφρώς υψηλότερες από τις μέσες τιμές και χωρίς ακραία φαινόμενα.

Οι προβλέψεις συγκλίνουν στο ότι οι πρώτες αξιόλογες χιονοπτώσεις δεν θα εμφανιστούν πριν από το τέλος του Δεκεμβρίου.

Τα δεδομένα, σύμφωνα με τη σελίδα μετεωρολογικής πρόγνωσης 36 Weather, δείχνουν ότι η περίοδος έως τα Χριστούγεννα θα χαρακτηρίζεται από ήπιες θερμοκρασιακές συνθήκες και περιορισμένα φαινόμενα, ενώ η ψυχρή εισβολή που θα μπορούσε να φέρει χιόνια σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές τοποθετείται χρονικά στο τελευταίο τριήμερο του έτους, από τις 28 Δεκεμβρίου και μετά.

Η εκτίμηση αυτή ταυτίζεται με τις παραδοσιακές προβλέψεις των μερομηνίων, οι οποίες είχαν ήδη αναφερθεί από τον Αύγουστο, τονίζοντας ότι το φθινόπωρο θα είναι ήπιο και ότι τα πρώτα χιόνια θα φτάσουν στη χώρα μετά τα Χριστούγεννα, χωρίς σημαντικά φαινόμενα σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Η γενική εικόνα, όπως υπογραμμίζουν οι ειδικοί, δεν αφήνει περιθώρια για έντονες χειμερινές κακοκαιρίες πριν από το τέλος της χρονιάς, με τα φαινόμενα να περιορίζονται σε ορεινές περιοχές και να έχουν σύντομη διάρκεια.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων το βράδυ.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τις πρωινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση στα ανατολικά.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6, στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα βόρεια και τα νότια τοπικά 6 πρόσκαιρα 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Στα βόρεια θα στραφούν γρήγορα σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.
Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα βόρεια βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά 6 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 και στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και τις πρωινές ώρες τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 08-10-2025

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 17 με 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 βαθμούς και στα δυτικά και νότια τοπικά τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 09-10-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός, με λίγες παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-10-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα δυτικά.
Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα πελάγη θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-10-2025

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ποια γνωστά μοντέλα της καταργεί η BMW;

10:48ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: «Δεν σε ξεχνάμε Παγκόσμιε» - Το μήνυμα της «Ένωσης» για τον Γιώργο Αμερικανό

10:48WHAT THE FACT

Τι ανακάλυψαν οι επιστήμονες σε αυτή τη σπηλιά για 57.000 χρόνια και δεν το δημιούργησαν άνθρωποι

10:47ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ο κρίσιμος αγώνας της Εθνικής Ομάδας με τη Σκωτία με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα

10:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Πρόβλημα με Μούσα στη Dubai BC, πριν τη μάχη του ΣΕΦ στη Euroleague

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Νέο εργατικό ατύχημα στο Ηράκλειο: Εργαζόμενη έπεσε από απορριμματοφόρο εν κινήσει

10:31ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: 22 νεκροί από τις φονικές πλημμύρες - 370.000 άνθρωποι σε ανάγκη για βοήθεια

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Ξένος Vlogger τρώει το πιο «βρώμικο» φαγητό της Ινδίας: Αυτό που έπαθε δεν το περίμενε κανείς

10:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ο ξανθός με τα σπαστά ελληνικά στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ.- Η σχέση του με τον ιδιοκτήτη κάμπινγκ και η μαρτυρία «κλειδί»

10:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέα «καραβιά» 69 μεταναστών στη Γαύδο - Κυρίως άνδρες Αιγυπτιακής καταγωγής

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει μητέρα Ισραηλινού ομήρου: ««Η ζωή μου πάγωσε στις 7 Οκτωβρίου 2023, δεν ξέρω αν το παιδί μου ζει ή πέθανε»

10:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεαροί προσποιήθηκαν αστυνομικούς και βγήκαν για περιπολία με φάρο

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο Diddy ζήτησε προεδρική χάρη από τον Ντόναλντ Τραμπ

10:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Apple αναβαθμίζει μία σημαντική λειτουργία στο ξυπνητήρι των iPhone

10:09ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Πρόωρες προεδρικές εκλογές ζητά και ο πρώην πρωθυπουργός του Μακρόν, Εντουάρ Φιλίπ

10:04ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι δημιουργοί του ChatGPT αποκάλυψαν 44 επαγγέλματα που κινδυνεύουν από την τεχνητή νοημοσύνη

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Οργή από την κόρη του Ρόμπιν Γουίλιαμς: «Σταματήστε να κάνετε βίντεο ΑΙ με τον πατέρα μου»

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορίες από τις χειρότερες φυλακές του Εκουαδόρ

09:48ΚΟΣΜΟΣ

Επιδημία γρίπης των πτηνών εντοπίστηκε στην Ολλανδία: Στη μαζική θανάτωση 71.000 κοτόπουλων θα προχωρήσουν οι αρχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κωσταλέξι: Η ανατριχιαστική ιστορία της Ελένης, που είδε το φως του ήλιου μετά από 29 χρόνια!

10:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ο ξανθός με τα σπαστά ελληνικά στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ.- Η σχέση του με τον ιδιοκτήτη κάμπινγκ και η μαρτυρία «κλειδί»

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

08:35ΚΟΣΜΟΣ

«Έτσι βυθίστηκε ο Τιτανικός»: Η μαρτυρία επιζώντα από το θρυλικότερο ναυάγιο της Ιστορίας

10:04ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι δημιουργοί του ChatGPT αποκάλυψαν 44 επαγγέλματα που κινδυνεύουν από την τεχνητή νοημοσύνη

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο «Αττικόν»: Χορήγησαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη – Συνελήφθησαν δύο νοσηλεύτριες

07:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: «Έχετε μέρος να μείνω;» - Τι είπε ο δράστης πριν τη διπλή δολοφονία - «Κλειδί» η κατάθεση του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

08:04ΚΑΙΡΟΣ

Επιστήμονας προειδοποιεί: Το Βόρειο Ρεύμα του Ατλαντικού καταρρέει - Απειλεί να ρίξει την Ευρώπη σε μια «Μικρή Εποχή Παγετώνων»

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Αρτέμιος Μίντζας: Αυτός είναι ο 60χρονος ομογενής που πυροβολούσε για δύο ώρες στο Σίδνεϊ - Μυστήριο με το κίνητρό του

09:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπακογιάννη για παραίτηση Τσίπρα: «Αυτό ελπίζουν οι φουκαράδες οι Αριστεροί – Να βρουν έναν αρχηγό»

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Ξένος Vlogger τρώει το πιο «βρώμικο» φαγητό της Ινδίας: Αυτό που έπαθε δεν το περίμενε κανείς

07:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει σήμερα στην Αθήνα

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Απίστευτες εικόνες στις Φυτείες -  Άνοιξε κρατήρας ανάμεσα σε σπίτια

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο Diddy ζήτησε προεδρική χάρη από τον Ντόναλντ Τραμπ

08:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαρκ Σάντσες κατηγορείται για κακούργημα – Τον μαχαίρωσε οδηγός φορτηγού έπειτα από καυγά για… μία θέση πάρκινγκ

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Barbara - Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική

08:57ΥΓΕΙΑ

Καριδιολόγος προειδοποιεί: Mην πίνετε καφέ μετά από αυτή την ώρα και αυτός είναι ο λόγος

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Άφησε ζωντανό τον ανιψιό του θύματος - Στο μικροσκόπιο των Αρχών τα κληρονομικά

06:32LIFESTYLE

Οι επόμενες κινήσεις του ΣΚΑΪ μετά την Τατιάνα Στεφανίδου

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ