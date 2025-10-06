Καιρός: Καταρρακτώδης βροχή στην Αττική - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

Βροχές και ισχυρές καταιγίδες αναμένονται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (7/10) στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, με σχετική βελτίωση από το μεσημέρι, και εκ νέου ενίσχυση των φαινόμενων το βράδυ.

Επίσης, βροχές και κατά τόπους καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα Επτάνησα, στη Δυτική Στερεά, στην Πελοπόννησο, στην ανατολική ηπειρωτική χώρα, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Τα φαινόμενα στην Κρήτη και πιθανώς πρόσκαιρα στις Σποράδες, θα είναι τοπικά έντονα. Παροδικές χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε ορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Σύμφωνα με το meteo.gr, η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 13-14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 8 έως 17-19, στη Θεσσαλία από 8 έως 19-21 βαθμούς, στην Ήπειρο από 8 έως 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 19-22, στα Επτάνησα από 13 έως 18-19, στα περισσότερα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 15 έως 19-21 βαθμούς και στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα από 15 έως 23-24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ αλλά στα νοτιότερα πελάγη θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι με εντάσεις 5-6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ οι ριπές τους θα ξεπερνούν τοπικά τα 70km/h. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 6-7 μποφόρ και ριπές που θα ξεπερνούν τα 70km/h.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε βροχές κατά περιόδους, κυρίως μετά το μεσημέρι, οπότε υπάρχει μικρή πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20-21 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα παροδικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και πρόσκαιρα ισχυροί 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς.

Καταρρακτώδης βροχή έπληξε την Αττική

Ισχυρή νεροποντή έπληξε νωρίτερα, το απόγευμα της Δευτέρας (6/10) την Αττική.

Ειδικότερα, ισχυρή καταιγίδα σημειώθηκε σε Χαϊδάρι, Πετρούπολη, Ζεφύρι, Περιστέρι, Άνω Λιόσια, Καματερό, Ασπρόπυργο και στα βόρεια προάστια της Αττικής.

