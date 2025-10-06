Καιρός: Αγριεύει τις επόμενες ώρες, πότε θα βρέξει στην Αθήνα - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο - Μέχρι πότε θα διατηρηθεί η κακοκαιρία 

Καιρός: Αγριεύει τις επόμενες ώρες, πότε θα βρέξει στην Αθήνα - Η πρόγνωση Αρναούτογλου
Στην αλλαγή του καιρού τις επόμενες ώρες αναφέρθηκε ο Σάκης Αρναούτογλου.

«Η Αττική θα έχει κάποιες τοπικές μπόρες στα ανατολικά και τα νότια. Περισσότερες από το βράδυ», είπε ο κ. Αρναούτογλου.

Όπως είπε οι περισσότερες βροχές θα καταγραφούν δυτικά νοτιοδυτικά της χώρας. Προς το βράδυ της Δευτέρας σε ανατολική Μακεδονία και Θράκη και προς Κυκλάδες και βορειότερα τα φαινόμενα θα αγριέψουν τα φαινόμενα, ενώ και η Κρήτη θα επηρεαστεί τις βραδινές ώρες.

Την Πέμπτη θα πάμε σε πολύ καλύτερες καιρικές συνθήκες, την Παρασκευή θα έχει ηλιοφάνεια και το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι καλός.

